Знаменитости 26 марта 2023, 16:30 «Сам почти поверил». Иосиф Пригожин назвал фейком аудиозапись, на которой критикует власть Продюсер Пригожин назвал фейковой аудиозапись, на которой он критикует российскую власть РИА «Новости»

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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал появившуюся в украинских соцсетях аудиозапись, где похожий на его голос критикует российские власти, используя нецензурные слова. Это фейковый контент, пояснил Пригожин в своем Telegram-канале. Он признался, что голос подделали действительно качественно — «сам почти поверил».

В распространившемся аудиофайле продюсер якобы разговаривает с бизнесменом, бывшим членом Совета Федерации Фархадом Ахмедовым. Иосиф Пригожин подчеркнул, что современные технологии и нейросети действительно позволяют подделать не только голос, но и целую беседу. В результате интернет превратился в «большую помойку», где можно дискредитировать любого.

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«Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех моих интервью и в общественном поле. Но когда послушал аудиозапись, сам чуть ли не поверил в то, что это я», — рассказал продюсер.

Он констатировал, что голос на записи тем не менее не имеет к нему отношения.

Многие подписчики канала поддержали Пригожина, отметив, что ни за что не поверили бы в его предательство.