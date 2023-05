Знаменитости 25 мая 2023, 00:46 Королева рок-н-ролла ушла без прощальной песни. Какой мир запомнит Тину Тернер Музыкальный критик Дзюник: смерть Тины Тернер стала потерей для всего мира Викимедиа

В возрасте 83 лет в Швейцарии скончалась Тина Тернер. Одна из величайших певиц современности по праву носила титул королевы рок-н-ролла. С ее смертью мир потерял музыкальную легенду, чьи хиты и роли в кино навсегда останутся в памяти широкой публики. Жизненный путь Тернер — яркий пример того, как человек трудолюбием и упорством может достичь успеха вне зависимости от возраста и обстоятельств.

Жизнь Тернер оборвала продолжительная болезнь, сообщил телеканал Sky News. Пресс-секретарь певицы уточнил, что она умерла в собственном доме недалеко от Цюриха.

«Тина Тернер, королева рок-н-ролла, мирно скончалась 24 мая в возрасте 83 лет. <…> Мир потерял музыкальную легенду и образец для подражания», — подчеркнул он.

Маленькая Энн из Теннесси

Тернер — урожденная Анна Мэй Буллок — появилась на свет 26 ноября 1939 года в простой рабочей семье. Ее отец был баптистом, держал ферму и работал на заводе. Там же трудилась мать будущей звезды.

Родители Тернер развелись, когда ей было 10 лет. Три года ее вместе со старшей сестрой воспитывал отец, а потом женился и оставил двух девочек-подростков.

«Я не могла поверить, мне было 13 лет, у меня не было матери, а теперь еще и отец уехал», — позже вспоминала артистка.

Она с детства отличалась хорошим голосом и любовью к музыке, а первый опыт публичных выступлений приобрела в церковном хоре.

В школьные годы сестра Руби Элин Буллок часто брала ее в ночные клубы. В одном из них Анна Мэй познакомилась с Айком Тернером — музыкантом, который играл ритм-н-блюз. Девушка уговорила дать ей шанс и позволить петь в его группе «Короли ритма». В 18 лет она стала вокалисткой и ведущей шоу Айка, взяв прозвище Маленькая Энн.

В 1960 году песня A Fool in Love, которую записала Анна Мэй, взлетела до верхних строчек американских чартов, став ритм-н-блюзовым хитом в США. Тогда же с подачи Айка она сменила имя на Тину Тернер, а их группа стала называться Ike & Tina Turner Revue.

В 1962 году пара поженилась.

Proud Mary и дебют в кино

В 1960-х вместе с Айком Тина записала серию хитов, в том числе It’s Gonna Work Out Fine, I Idolize You, River Deep, Mountain High.

В 1970 году вышел их кавер на композицию Creedence Clearwater Revival — Proud Mary. Он покорил сердца слушателей и принес Тернер оглушительный коммерческий успех: песня стала четвертой в чарте Billboard Hot 100 и получила «Грэмми» за «Лучшее вокальное исполнение дуэтом или группой в стиле ритм-н-блюз».

И хотя оригинальные треки Айка и Тины оказались не столь удачными, их музыку восхваляли многие звезды первой величины — от The Rolling Stones до Элтона Джона и от Джэнис Джоплин до Элвиса Пресли.

После успеха Proud Mary Айк спродюсировал первый сольный альбом Тины — Tina Turns the Country On. Особенного признания в чартах он не получил, в отличие от вышедшего в 1975-м Acid Queen. Одновременно с ним Тернер дебютировала на большом экране в фильме Tommy по одноименной рок-опере группы The Who.

Сольная карьера

Брак Айка и Тины начал трещать по швам еще в начале 1970-х, вместе с их карьерой. В 1976 году певица сбежала от супруга во время гастролей в Далласе.

В своих воспоминаниях певица писала, что муж сильно избил ее, когда они ехали в машине. Тина решила дать сдачи, а дожидаться ответной мести не стала — ночью сбежала из отеля. Развод пары завершился спустя два года.

Уход от мужа сказался на музыкальной карьере Тернер. Она несколько лет пыталась вернуть былую славу, выпуская сольные альбомы, которые проваливались.

Все изменило знакомство с продюсером Роджером Дэвисом. Под его руководством песня Тины What’s Love Got to Do With It возглавила чарты, а альбом Private Dancer стал главным в ее музыкальной карьере. Всего в мире продали более 200 миллионов экземпляров.

Айк и Тина снова объединились только в Зале славы рок-н-ролла, куда их имена внесли в 1991 году, назвав авторами самых выдающихся живых выступлений в истории.

Главным концертом в жизни певицы стало ее выступление на стадионе «Маракана» в Рио-де Жанейро. Послушать хиты исполнительницы собрались почти 190 тысяч зрителей, что стало мировым рекордом.

Голос и харизма Тернер покоряли каждого, кто ее слышал, а артистическое мастерство и стиль привлекали миллионы поклонников.

Тина выпускала один хит за другим. Каждый помнит песню Golden Eye из фильма «Золотой глаз» о Джеймсе Бонде. Его авторами стали Боно и Эдж из группы U2, а Тернер спела их произведение так, что это первое, что приходит в голову при упоминании агента 007.

Певица стала настоящим символом женской силы, доказав всему миру, что способна заставить подпевать тысячи людей одному из ее главных хитов The Best, показывая, что каждый из поклонников остается для нее лучшим.

Уход со сцены

Новые отношения Тина завела с немецким музыкальным продюсером Эрвином Бахом. Вместе с ним она переехала в Лондон, где жила до конца своей музыкальной карьеры.

Тернер прекратила давать концерты после успешного мирового турне 2008–2009 года и ушла, как и подобает королеве, на пике славы.

Вместе с новым мужем она переехала в Швейцарию, где жила, не попадая в скандалы и не особо общаясь с журналистами.

Тина выпускала сборники песен, а на все предложения снова выйти хотя бы раз на сцену отвечала отказами. Восемь премий «Грэмми» — более чем достаточно для доказательств успеха.

Потеря для всего мира

Тина Тернер — пример для многих артистов. К своей славе она пришла в 43 года, преодолев огромный путь и проделав большую работу. Об этом «360» напомнил музыкальный продюсер Леонид Дзюник.

Тернер своей жизнью — на сцене и личной — доказала, что упорным трудом можно добиться всего. Поэтому для мирового шоу-бизнеса смерть певицы стала большой потерей.

«Прекрасно помню сольный концерт, который она давала, когда ей исполнилось 75. Как она эффектно вышла из машины, как шла по дорожке, ее все встречали. Вот что значит кровь с молоком, калибр, высочайший уровень профессионализма», — подчеркнул Дзюник.

Музыкальный критик заметил, что Тина Тернер навсегда останется символом работоспособности и умения преодолевать все преграды для движения вперед вне зависимости от возраста.

Пианист Денис Мацуев в беседе с «Известиями» назвал певицу одним из ярчайших представителей мировой поп-культуры.

«Она создала свой мини-театр на сцене. Это не просто поп-певица, а большая актриса. Эпоха музыкальной культуры и не только Америки. Не просто певица, а огромная личность», — сказал он.