Знаменитости 24 мая 2023, 21:40 Умерла певица Тина Тернер Sky News: певица Тина Тернер ушла из жизни в 83 года РИА «Новости»

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Знаменитая певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Как заявил пресс-секретарь певицы, «королева рок-н-ролла» мирно скончалась в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха (Швейцария). Отмечается, что Тернер продолжительно болела.

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«С ней мир теряет музыкальную легенду и образец для подражания», — привело издание фрагмент заявления о смерти певицы.

В 2013 году у исполнительницы случился инсульт. Это произошло через три недели после свадьбы с Эрвином Бахом. Еще через три года — в 2016 году — врачи диагностировали у Тернер рак кишечника. Выбранное лечение привело к повреждению почек и, впоследствии, к почечной недостаточности. Почку для трансплантации ей отдал муж.

Титул «королевы рок-н-ролла» Тернер получила за свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность. Журнал «Rolling Stone» назвал ее одной из величайших певиц современности. За свою музыкальную карьеру Тернер получила восемь премий «Грэмми».

Также Тина Тернер известна, как актриса и танцовщица. Она значится в десятке самых лучших танцоров мира. На счету Тернер свыше 220 фильмов. Зрителю она известна по таким картинам, как «На что способна любовь», «Последний киногерой», «Томми» и множеству других.