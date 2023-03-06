Знаменитости 06 марта 2023, 17:13 Прибалты освистали Моргенштерна. Уехавшие недоартисты стремительно затухают на Западе Продюсер Рудченко: в российском шоу-бизнесе произошла качественная фильтрация РИА «Новости»

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Певцу Моргенштерну* оказались не рады в Литве. Сначала гастролеру не хотели предоставлять площадку, а когда все-таки дали выступить — хором послали. Рэпер не остался в долгу и показал фанатам пятую точку.

Матерный перформанс

Можно подумать, что зрители оказались недовольны сменой площадки — все-таки билет стоил 50 евро, поначалу российский артист должен был выступить в концертном зале Compensa в Вильнюсе. Но в последний момент организаторы отказались его там принимать.

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«А за что? А шо я сделал? Мне кажется, это неуважение к артисту», — заявил рэпер после того, как публика проскандировала нецензурные выражения в его адрес.

Судя по риторике литовского издания Delfi, которое сообщило о переносе концерта, Моргенштерн* так и не стал своим ни для украинцев, ни для прибалтов. Не помогли артисту ни скандальные слова о праздновании Дня Победы, ни песни с отработкой актуальной повестки, ни признания в любви к украинским городам и людям.

На Украине он остался запрещен, а в Литве многие считают Моргенштерна* «агентом Кремля».

«Спасибо Корнелиусу за идею протеста и всем, кто вчера пришел на него», — поблагодарил сторонников литовский активист и пособник ВСУ Валдас Барткявичюс, комментируя инцидент с рэпером.

Никому не нужны

Тем не менее скандально известный исполнитель не сдается в попытках восстановить привычный уровень доходов. Ранее Моргенштерн* жаловался, что денег на роскошную жизнь теперь не хватает, и просил фанатов помочь, купив его украшения. Видимо, немногие откликнулись на призыв, раз музыканту приходится колесить по Прибалтике, где его в открытую посылают на три буквы.

Такая же судьба постигла, к примеру, группу Little Big, чьи концерты в США провалились: сбежавшие из России просто оказались там никому не нужны. Те же проблемы — у тиктокера Дани Милохина, который рассказал, что все платежеспособные любители его «творчества» остались дома.

Смогут ли артисты, выступившие с антироссийскими высказываниями, вернуться когда-нибудь на родину и вновь завоевать славу — вопрос сложный. Все зависит от меры вины, рассказал «360» продюсер Павел Рудченко.

Если человек погряз в ненависти, оскорбил народ в целом (например, как актер Алексей Панин), любые его мероприятия россияне будут бойкотировать.

«Таким артистам нет смысла приезжать и бронировать залы, чтобы провести концерты, — на них никто не придет», — уверен продюсер.

Качественная фильтрация

По словам Рудченко, в российском шоу-бизнесе произошла качественная фильтрация: стало меньше «недоартистов», которые «штамповали» в огромном количестве посредственные песни. На их месте появляются иные музыканты, олицетворяющие другой культурный контекст.

«Мы видим, как SHAMAN выстрелил, мы видим успехи Вани Дмитриенко», — сказал собеседник «360».

Слушатели и зрители стали грамотнее относиться к контенту, который им предоставляют, отметил Рудченко. Люди теперь выбирают не то, что им навязывали, продвигая за большие деньги «недоартистов»: они будут вслушиваться в то новое, что появляется в музыке, и сами выберут своих героев, подытожил он.

* Алишер Моргенштерн по решению Минюста России внесен в список иностранных агентов