Моргенштерну запретили въезд на Украину

Рэпера Моргенштерна включили в черный список и запретили въезд на Украину. Правоохранители страны посчитали исполнителя лицом, создающим угрозу национальной безопасности.

«По представлению СБУ рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера — Моргенштерна включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности», — сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

При этом на сайте ведомства не указаны конкретные причины внесения рэпера в перечень. Также не поясняется, на какой срок Моргенштерну запретили приезжать на территорию страны. Всего в списке перечислена 181 фамилия.

Ранее Моргенштерн заявлял, что боится ехать на Украину. При этом в Киеве, Запорожье и Харькове у музыканта были запланированы концерты. Рэпер предположил, что отменит выступления, как уже поступили многие артисты.

«Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать», — пояснял Моргенштерн во время прямого эфира в Instagram.

Речь идет о пожаре, произошедшем в Одессе в 2019 году. Тогда погибли 12 человек, а в стране объявили национальный траур. Позже Моргенштерн приезжал на Украину с концертом, во время которого назвал траур показухой.