Знаменитости 25 марта 2024, 12:32 «Родину атаковало „Королевство кривых“». Прилепин высказался о теракте в Crocus City Hall Писатель Прилепин высказался о теракте в Crocus City Hall и группе «Пикник» Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Писатель Захар Прилепин высказался о теракте, произошедшем вечером 22 марта в Crocus City Hall, и значении группы «Пикник». Свои мысли он передал в Telegram-канале.

По его словам, на заре 1990-х «Пикник» оставался в тени таких групп, как «Аквариум», «Нау», «ДДТ», «Алиса» и «Кино». Они пользовались уважением, однако к музыкантам не относились слишком серьезно. Однако писатель всегда был поклонником «Пикника» и неоднократно посещал их выступления в те годы. Тогда фанаты заполняли залы на 70-80%.

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При этом, по мнению Прилепина, в 2020-е годы к группе пришел невиданный успех.

«Если замерять по скачиваниям их песен, посещаемости их концертов и просмотрам клипов (до 30 миллионов набирают их клипы! Гребенщикову и Шевчуку не снились такие цифры), они претендуют на место рок-группы номер один в России», — заявил писатель.

Он предположил, что террористическая атака имела несколько целей. По его мнению, «Пикник» сегодня занимает центральное место в российской рок-музыке. Вместе с тем Crocus City Hall — культовая площадка столицы. Террористы намеревались атаковать сами эти ценности.

«Она (группа — ред.) в центре того культурного фронта, что безоговорочно выбрал — Родину. <…> И эту Родину атаковало „Королевство кривых“. Есть такая песня у „Пикника“», — пояснил Прилепин.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова назвала бесчеловечным теракт в Crocus City Hall. По ее словам, после случившегося общество «как никогда консолидировано».