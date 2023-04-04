Эксклюзив 04 апреля 2023, 13:19 «Она в беде, ее нужно спасать». Фанаты певицы МакSим обеспокоились состоянием здоровья артистки Глава тверского фан-клуба МакSим Титова призвала отменить тур из-за состояния певицы Телеканал «360»

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Концертный тур певицы МакSим нужно срочно приостановить из-за состояния ее здоровья, рассказала «360» администратор тверского фан-клуба артистки Виктория Титова. По ее словам, исполнительница выглядит неузнаваемо, забывает тексты песен и просто выглядит нездорово.

Фанаты забили тревогу

Собеседница «360» рассказала, что МакSим выступила с концертом в Твери 1 апреля.

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«Как только МакSим вышла на сцену, мы с ребятами фан-клуба сразу поняли, что с нашей артисткой происходит что-то странное. Она в беде и ее нужно спасать. Марина выглядело неузнаваемо, она не попадала в ноты, еле двигалась на сцене, движения ее были заторможены, забывала слова песен, чаще давала микрофон в зал, чтобы мы ей помогали», — рассказала Виктория Титова.

Мероприятие длилось около полутора часов, на бис МакSим не вышла. После должна была состояться встреча с фанатами, но ее не случилось — концертный директор певицы Павел Назаров отметил, что она неважно себя чувствует.

Концертный тур призвали отменить

По словам Виктории Титовой, ей очень тяжело видеть певицу в таком состоянии.

«Со слезами на глазах и мурашками по телу вспоминаю концерт и считаю, что нужно незамедлительно прервать тур. Здоровье любимого артиста нам дороже всех концертов. Павел Назаров, концертный директор, выложил пост, от которого стало очень обидно, где обвиняет фан-клуб в том, что мы ничего не сделали для артиста за столько лет. А мы с артистом около 15 лет вместе, мы всегда за нее горой», — подчеркнула администратор фан-клуба.

Она добавила — для всех остается загадкой, почему менеджмент МакSим продолжает утверждать, что с певицей все в порядке.

«Фан-клуб обеспокоен таким состоянием, мы видим и слышим, как Марине тяжело, боимся за ее здоровье. Советуем сдавать билеты на ближайшие концерты тура, многие ребята уже сдали и продолжают это делать. А Марине желаем восстановить все силы, артист должен жить, не угасать, она нам нужна», — отметила Виктория Титова.

После концерта в Твери директор певицы обвинил фанатов в том, что они не пришли попрощаться с МакSим. По мнению Павла Назарова, так поклонники «оскорбили» артистку и ее команду.