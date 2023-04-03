Знаменитости 03 апреля 2023, 02:59 Директор МакSим обвинил фанатов в оскорблении певицы Директор певицы МакSим обвинил фанатов в оскорблении исполнительницы РИА «Новости»

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Директор певицы МакSим Павел Назаров резко ответил фанатам на их требования дать звезде отдохнуть от концертов и восстановить здоровье. В соцсетях он отметил, что артисты сами решают, стоит ли им выступать перед зрителями.

«Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются. А бывают, когда артист ради своего зрителя выходит на сцену во что бы то ни стало», — заявил Назаров.

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Помимо этого он обвинил фан-клуб исполнительницы в том, что во время отъезда певицы из Твери ее поклонники не пришли попрощаться, а занимались флешмобом, тем самым «оскорбляя артиста и всю его команду».

«Фан-клуб в этот момент занимался организацией гнусного флэшмоба, потому что для них в целом и определенным персонам, в нем состоящим, таким образом хочется найти путь к реализации», — счел директор певицы.

Участники фан-клуба МакSим в день ее концерта Твери разместили в соцсетях сообщения с требованием остановить тур и позволить исполнительнице поправить здоровье.

В марте МакSим сорвала свое выступление в Сочи. Певица ушла со сцены во время концерта, с трудом исполнив несколько композиций. За кулисами ей понадобилась помощь врачей. На следующий день после произошедшего МакSим извинилась перед поклонниками за срыв концерта. Она объяснила, что вынужденно покинула сцену, так как у нее пропал голос, закружилась голова и поднялось давление.