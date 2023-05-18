Знаменитости 18 мая 2023, 18:38 «Безумный король корпораций». О чем рассказал Маск в интервью американскому СМИ Илон Маск: я работаю семь дней в неделю, но не требую того же от сотрудников Соцсети

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После ежегодной встречи с акционерами отец ребенка по имени X Æ A-12 и один из самых богатых людей в мире Илон Маск дал эксклюзивное интервью телеканалу CNBC. Сотрудники компании Tesla удивились, когда узнали об этом. Дело в том, что изначально в CNBC негативно относились к работе Маска, критикуя каждое его действие. О том, чем основатель нескольких компаний все же поделился с журналистом Дэвидом Фабером, — в материале «360».

Владелец нескольких компаний-гигантов

За плечами у Илона Маска, уроженца ЮАР, — не один успешный проект. Он основал фирму электронных платежей PayPal и создал компанию SpaceX, производителя ракет-носителей и космических кораблей. Бизнесмен также один из первых основных инвесторов и президент Tesla. А в конце 2022 года он приобрел компанию Twitter.

И все это — четыре в одном. Встает вопрос: как Маск распоряжается своим временем и все успевает?

Илон Маск на презентации новинок автомобильного подразделения компании Tesla Motors / РИА «Новости»

1 «Зачем мне реклама?» Реклама компании Tesla CNBC взял интервью у Маска после встречи с акционерами. Журналист Дэвид Фабер сразу решил перейти к делу и спросить у предпринимателя о рекламе в нескольких из его компаний. Дело в том, что Маск скептически относится к раскрутке своего детища. Он аргументировал это тем, что «люди и так знают про все мои компании». Наверное, нужно прислушаться к мнению акционеров, их уровень энтузиазма по поводу рекламы меня даже удивил. Может, попробуем запустить несколько кампаний. А там уже и видно будет, насколько это эффективно. Илон Маск Акционеры отчаянно хотят, чтобы Маск исправил ситуацию и превратил Tesla в революционную технологическую компанию, которую он обещал сделать более десяти лет назад. По его словам, акционеры сравнивают работу Tesla с эхокамерой. Однако, по словам бизнесмена, он просто действует по простой схеме. «Мой продукт — для избранных. Кому это интересно и нужно, те уже все прекрасно знают», — заявил Маск в интервью. РИА «Новости» Частичная блокировка рекламы в Twitter После того как Маск купил Twitter и стал генеральным директором одной из крупнейшей социальной сети мира, он поменял несколько правил публикации контента. Они распространяются не только на посты пользователей, но и на рекламные кампании в Сети. Несмотря на заявления Маска о том, что Twitter сейчас работает безубыточно, по состоянию на март более половины ведущих рекламодателей не вернулись на платформу. «Мы потеряли некоторых рекламодателей в Twitter. „Правила сообщества“ распространяются и на рекламу. Если кто-то рекламирует что-то неточное и странное, то они получают предупреждение о блокировке. Мы заботимся о правде, поэтому готовы отказать рекламодателю, даже если он предлагает много денег», — подчеркнул Маск. РИА «Новости»

2 Опасность или безопасность машин с автопилотом Несчастный случай Два года назад у машины Tesla произошел сбой в программе. Водитель выехал на трассу, включил автопилот и начал ускоряться. В какой-то момент он заметил, что скорость превышает установленное ограничение, а само авто перестало реагировать на команды водителя. К счастью, обошлось без жертв, машина пришла в действие. Водитель чудом избежал нескольких аварий на трассе. РИА «Новости» Журналист Фабер спросил у Маска о безопасности автомобилей и стоит ли так опрометчиво доверять автопилотам. Основатель Tesla, в свою очередь, отметил, что их машины — самые безопасные на дороге по многим параметрам, о которых иногда не подозревают даже сами сотрудники компании. Я прекрасно знаю о всех ситуациях, когда машины по какой-то причине выходили из строя. Но большинство аварий с Tesla происходили не по вине моих машин. Конечно, люди будут говорить снова и снова про какой-то ужасный случай, а упомянуть безопасность, комфорт и технологичность — всего раз. Илон Маск Автомобиль Tesla спас жизнь Бизнесмен перечислил главные преимущества автомобилей Tesla перед другими марками. Маска удивил тот факт, что СМИ в основном распространяют информацию, вызывающую негатив у аудитории. Несмотря на публикации о несчастном случае, многие пропустили момент, когда автомобиль буквально спас жизнь мужчине из Норвегии. Тогда водитель на большой скорости столкнулся с другой машиной на трассе, но остался жив и невредим благодаря высокому уровню безопасности. По его словам, если бы не Tesla, он бы уже был на том свете. Unsplash

3 Много работает, мало спит Журналист CNBC поинтересовался у своего гостя, как он, будучи владельцем корпораций, распоряжается своим временем. Маск незамедлительно ответил, что просто работает нон-стоп и мало спит. Но, по его словам, он нашел золотую середину в продолжительности ночного отдыха, чтобы «продуктивность была на высоком уровне без вреда здоровью». Фабер сразу задал следующий вопрос — о режиме работы сотрудников Маска: должны ли они трудиться так же, как их директор? Я не говорю, что нужно строго работать 40 часов в неделю с понедельника по пятницу. Это я работаю семь дней в неделю, но не ожидаю того же самого от других. Илон Маск Единственное условие, которое выдвигает Маск сотрудникам, — работать из офиса. Удаленка, по его словам, не такая продуктивная и результативная, как непосредственное присутствие.

На протяжении всего интервью, по словам журналистов из KnowTechie, Маск выглядел как человек, который находится не в своей тарелке. Он перепрыгивал с темы на тему, иногда говоря откровенную чушь. Фабер же не предпринимал ни единой попытки возразить на странные высказывания своего гостя. Журналисты предположили, что Илон Маск постепенно теряет контроль, и назвали его «безумным королем нескольких империй».