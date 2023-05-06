Эксклюзив 06 мая 2023, 13:02 Николай Басков: Юдашкин будет жить в наших шоу и костюмах, которые он создавал Певец Николай Басков выразил надежду, что дочь Юдашкина продолжит дело своего отца

Читать 360tv в

Модельер Валентин Юдашкин был гениальным, выдающимся, добрым и искренним человеком. Об этом на церемонии прощания с кутюрье, которая проходит на Троекуровском кладбище в Москве, рассказал певец Николай Басков.

Он подчеркнул, что Юдашкин навсегда останется жить в шоу российских знаменитостей, костюмах, которые модельер создавал. Певец также высказал надежду, что дело выдающегося модельера продолжит его семья.

Реклама

«Я надеюсь, что его семья гордо будет дальше нести его имя, имя его дома моды. Я думаю, что Галя в память об отце создаст продолжение, которым в будущем будет также восхищаться весь мир», — отметил он.

Проститься с именитым кутюрье приехали многие знаменитости. Александр Розенбаум принес огромный букет желтых подсолнухов, чтобы почтить память народного художника России. Также церемонию посетил российский парикмахер Сергей Зверев. Проститься с Юдашкиным прилетела в Россию Алла Пугачева.

Советский и российский художник-модельер и дизайнер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни 2 марта после продолжительной болезни.