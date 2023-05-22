Эксклюзив 22 мая 2023, 00:13 «Неуместно слушать про тачки и бабки». Natan рассказал, почему в рэп-индустрии наступил спад Рэпер Natan заявил, что сейчас не время слушать рэп «про тачки», деньги и тусовки Телеканал «360»

Читать 360tv в

Российские рэперы взяли «всеобщую музыкальную паузу», заявил исполнитель Natan в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей». Он рассказал, что поклонники уже успели соскучиться по новым трекам, но некоторые звезды начали возвращаться в эфир — например, в шоу Versus Battle.

Natan признался, что в музыкальном пространстве появляется не так много релизов, как хотелось бы, но всему есть свое объяснение.

Реклама

«Думаю, сейчас будет неуместно слушать про тачки, про бабки, про тусы. Мне кажется, это вызывает небольшой дефицит, поэтому логичная, нормальная пауза. Чуть позже, я думаю, мы услышим [новые песни]», — отметил музыкант.

По словам исполнителя, сейчас стало больше лирики и «все тянется к душе», а треки про дорогие автомобили и вечеринки совсем неуместны. Natan добавил, что особой популярностью теперь пользуется так называемый «поп-рэп». Представители жанра способны потеснить с первых строчек хит-парадов «больших попсовиков».

На вопрос о том, почему русский рэп не стал популярным, но количество исполнителей все равно растет, Natan ответил, что это не так.

«Рэп стал популярным, поэтому количество игроков увеличилось. Почему? Потому что даже сейчас из рэперов артистов я вижу мало. Я вижу тех людей, которые научились делать рэп, которые поняли, что такое слог и начали накидывать, но артистов из них мало», — отметил он.

В качестве примера он привел рэпера Pharaoh, которого можно назвать настоящим артистом из-за его харизмы и подачи на сцене. Новые исполнители, по словам Natan, «просто прыгают» под плюс.

В декабре в гостях у Маруси Михейчик побывал солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков. Он признался, что никогда не записывал совместные композиции за деньги.