Эксклюзив 06 декабря 2022, 03:17 «Никогда не делал этого специально». Солист группы «Пицца» рассказал, как его песни становились саундтреками Солист «Пиццы» Приказчиков: никогда не писал песни как саундтреки, они просто становились YouTube

Читать 360tv в

Песни группы «Пицца» стали саундтреками к многим популярным сериалам, в частности, к проекту «Молодежка». Солист группы Сергей PIZZA Приказчиков в программе «Тет-а-тет с Марусей» рассказал Марусе Михейчик, что сам никогда ничего не делал для этого.

Музыкант отметил, что, когда снимался сериал «Молодежка», он входил в состав лейбла «Монолит». Как предположил Приказчиков, у лейбла могли быть договоренности, по которым они показывали продюсерам фильмов работы, которые у них есть.

Реклама

Музыкант ничего не делал самостоятельно для того, чтобы создатели фильмов и сериалов брали его композиции саундтреками к своим проектам.

Реклама

Больше всего, по его словам, композиции ощущали себя в сериале «Молодежка». В общей сложности за все сезоны сериала там прозвучало около пяти композиций группы «Пицца».

«Я никогда не делал этого специально, но они (композиции — прим. ред.//) входили. Больше всего наверное [песен] в „Молодежке“», — отметил музыкант.

Подсказчиков также заметил, что никогда не записывал фиты (композиция при участии приглашенного исполнителя — прим. ред.) за деньги.

«Я никогда никому не платил, мне никогда никто не платил, и вообще, в принципе, мои фиты с кем-либо <…> это всегда такие композиции — честь артисту — или потому что песня очень хорошая лично для меня», — поделился солист «Пиццы».

При этом Приказчиков отметил, что его фит с Еленой Темниковой «По краям» стояла на первых местах в чартах на радио. Он также предлагал фит российской поп-певице Zivert: они даже встретились для работы над композицией, но пока из-за занятости дело дальше не пошло.