Эксклюзив 18 августа 2023, 14:58 «Некоторые и кошек едят». В Госдуме возмутились скандальным видео Ивлеевой с морской свинкой Депутат Бурматов: видео Ивлеевой пропагандирует жестокое обращение с животными Соцсети

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Скандальное видео блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, на котором ели морскую свинку, пропагандирует жестокое обращение с животными. Об этом заявил «360» зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Ивлеева опубликовала новый выпуск своего Agent Show, в котором героиней стала журналистка Алена Жигалова. Блогер предложила гостье выбор — показать личный телефон или съесть морскую свинку.

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Жигалова категорически отказалась давать смартфон ведущей и выбрала второе испытание. После этого пользователи Сети раскритиковали Ивлееву и ее гостью, обвинив их в жестоком обращении с животными.

Блогер удалила выпуск из-за возмущения подписчиков. По мнению Бурматова, такой поступок демонстрирует, что знаменитость все осознала, но этого недостаточно.

Я считают, что сам факт размещения таких видео является пропагандой жестокого обращения с животными. Это морская свинка, это не рыба, не говядина, купленная на прилавке. Это животное, которое у большинства людей ассоциируется с домашним животным, поэтому возмущаются. Владимир Бурматов депутат Госдумы

Если бы гостья Ивлеевой ела стейк, купленный в магазине, никто бы ей не сказал и слова, отметил парламентарий. Однако из-за видео возмутились не веганы, а обычные люди, обратил внимание собеседник «360».

Бурматов напомнил, что выпуски блогера смотрят дети. Для них морская свинка — питомец, который живет дома, указал зампредседателя думского комитета по экологии.

«А тут какая-то тетя с миллионной аудиторией жрет его. Ну ты кота съешь! А что? Вы посмотрите, кошек варят в некоторых странах, едят, в некоторых странах собак едят. Ты уж если пошла во все тяжкие, ну так иди до конца тогда и посмотри, что тебе потом скажут твои подписчики. А так решила хайпануть, но не туда залезла. <…> Это все равно, что хомяка сожрать», — возмутился политик.

Депутат добавил, что 18 августа внес в правительство законопроект о наказании тех, кто пропагандирует жестокое обращение с животными. Причиной стало не видео Ивлеевой — парламентарий назвал это совпадением. Однако в случае принятия закон позволит привлекать к ответственности за подобные действия с животными, подытожил Бурматов.

Ивлеева извинилась за видео

После негативной реакции аудитории звезда шоу «Орел и решка» опубликовала обращение в своем Telegram-канале. Блогер заверила, что очень трепетно относится к братьям нашим меньшим.

Свинка из челленджа поступила к нам на съемочную площадку из специализированного магазина в замороженном виде, это специальные кормовые свинки и мыши. Как бы мы ни хотели обратного, их используют в качестве корма для различных пресмыкающихся, это совершенно законно. Признаюсь, в виду законности и свободной продажи использование такого вида замороженного мяса меня не покоробило. Анастасия Ивлеева блогер

Ивлеева признала, что демонстрация поедания морской свинки была не этична и вышла за грани. Телеведущая отметила, что проявила неосмотрительность, разрешив такое «наказание» в своем шоу.

Звезда Сети извинилась перед всеми зрителями выпуска. Она временно удалила видео, на монтаже момент со свинкой вырежут, после чего выпуск вновь опубликуют.

«Я целиком и полностью признаю, что это мой проступок, команда и авторы тут ни при чем, все механики утверждаю я лично, и это наказание было так же утверждено мной, о чем я сожалею. Еще раз приношу свои извинения», — заключила Ивлеева.