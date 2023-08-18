Знаменитости 18 августа 2023, 02:57 Журналистка Жигалова съела морскую свинку, чтобы не показывать свой телефон Ивлеевой Журналистка Алена Жигалова съела морскую свинку на шоу Ивлеевой AGENT GIRL/VK

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Телеведущая Алена Жигалова съела вареную морскую свинку на Youtube-шоу Анастасии Ивлеевой «AgentShow DACHA». Этот эпизод вызвал критику в Сети. Комментаторы обвинили ведущих в жестокости и потребовали закрыть шоу.

Во время шоу Ивлеева предложила своей гостье выбор — дать посмотреть личный телефон или съесть вареную морскую свинку. Алена Жигалова сразу согласилась на второе условие.

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«Сожру, телефон не дам никому», — сказала журналистка.

Пользователи в комментариях негативно отреагировали на эти кадры. Ивлееву и Жигалову обвинили в жестокости по отношению к животным и даже пообещали пожаловаться главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

Жигалова уже прокомментировала ситуацию. По словам журналистки, мясо морских свинок едят во многих странах, например, в Перу, США и Китае.

В июне 2022 года фитнес-блогеры Виталий и Маргарита подали иск к Ивлеевой на 250 миллионов рублей за пропаганду алкоголя. Блогеры рассказали, что купили онлайн-курс телеведущей и увидели, что она пьет вино прямо во время тренировок.