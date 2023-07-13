Эксклюзив 13 июля 2023, 14:00 «Могла не восстановиться после тяжелой болезни». Психолог — о возможной причине алкогольной зависимости певицы МакSим Психолог Царева рассказала, что могло стать причиной алкогольной зависимости певицы МакSим Соцсети

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Певица МакSим призналась, что проходит лечение от алкогольной зависимости. По словам исполнительницы, она слишком рано вернулась на сцену после тяжелой болезни и поэтому употребляла спиртное. Психолог Елена Царева рассказала «360», что на такое состояние певицы могли повлиять сразу несколько причин.

Она назвала два основных фактора, которые приводят к алкогольной зависимости. Первый — генетический. По ее словам, он имеет большое значение, однако не говорит о том, что если у человека родственники злоупотребляли спиртным, то и он тоже станет.

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«Генетический фактор может иметь значение. Это будет выражаться в том, что у человека может быть какая-то зависимость. Зависимости могут быть разные: алкогольная, наркотическая, игромания, нарушение пищевого поведения», — пояснила собеседница «360».

Второй и главной причиной психолог назвала психоэмоциональное состояние. В случае с певицей МакSим неизвестно, что происходило в ее жизни. Однако зависимость от спиртного свидетельствует о том, что она могла убегать от реальности в алкоголь. Царева предположила, что у исполнительницы могли быть проблемы в личной жизни, работе, свою роль могла сыграть и перенесенная тяжелая болезнь.

«После перенесенной тяжелой болезни она могла не восстановиться, не прийти в себя психологически», — сказала она.

Царева добавила, что все эти факторы могли повлиять на нынешнее состояние певицы. Она отметила, что зависимость очень тяжело контролировать, чтобы начать это делать необходима работа с психологом или психотерапевтом.