13 июля 2023, 14:00
«Могла не восстановиться после тяжелой болезни». Психолог — о возможной причине алкогольной зависимости певицы МакSим
Психолог Царева рассказала, что могло стать причиной алкогольной зависимости певицы МакSим
Певица МакSим призналась, что проходит лечение от алкогольной зависимости. По словам исполнительницы, она слишком рано вернулась на сцену после тяжелой болезни и поэтому употребляла спиртное. Психолог Елена Царева рассказала «360», что на такое состояние певицы могли повлиять сразу несколько причин.
Она назвала два основных фактора, которые приводят к алкогольной зависимости. Первый — генетический. По ее словам, он имеет большое значение, однако не говорит о том, что если у человека родственники злоупотребляли спиртным, то и он тоже станет.
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«Генетический фактор может иметь значение. Это будет выражаться в том, что у человека может быть какая-то зависимость. Зависимости могут быть разные: алкогольная, наркотическая, игромания, нарушение пищевого поведения», — пояснила собеседница «360».
Второй и главной причиной психолог назвала психоэмоциональное состояние. В случае с певицей МакSим неизвестно, что происходило в ее жизни. Однако зависимость от спиртного свидетельствует о том, что она могла убегать от реальности в алкоголь. Царева предположила, что у исполнительницы могли быть проблемы в личной жизни, работе, свою роль могла сыграть и перенесенная тяжелая болезнь.
«После перенесенной тяжелой болезни она могла не восстановиться, не прийти в себя психологически», — сказала она.
Царева добавила, что все эти факторы могли повлиять на нынешнее состояние певицы. Она отметила, что зависимость очень тяжело контролировать, чтобы начать это делать необходима работа с психологом или психотерапевтом.
Алкоголь
Певица МакSим
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