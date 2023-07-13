Знаменитости 13 июля 2023, 12:23 «Это не моя жизнь». Певица МакSим призналась, что лечится от алкогольной зависимости Певица МакSим рассказала, что проходит лечение от алкогольной зависимости в клинике

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Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) призналась, что проходит лечение от алкогольной зависимости. В своем Instagram* она рассказала, что слишком рано вернулась на сцену после тяжелой болезни, поэтому пыталась поддержать себя спиртным.

Исполнительница отметила, что слишком рано вышла на сцену и взяла на себя очень большую ответственность. Апогеем стал толком несостоявшийся концерт в Сочи — МакSим призналась, что выпила, чтобы «отработать как машина», но ничего хорошего из этого не вышло. По ее словам, ставшая уже привычкой попытка сбежать от проблем и лишних эмоций посредством алкоголя ни к чему не привела.

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«Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать. Потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике, уже долгое время, меня поддерживают мои музыканты», — отметила певица.

Она добавила, что на днях к ней приезжали дети. Они тоже поддержали ее, как и другие члены семьи.

«Для меня было огромным шагом и решением приехать сюда по доброй воле, находиться здесь и проходить лечение, и такой же огромный шаг — сказать это вслух для вас. Надеюсь на поддержку и понимание, ваша МакSим», — заявила певица.

В апреле она решила перенести все свои концерты. Исполнительница заявила, что планирует пройти лечение.

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена.