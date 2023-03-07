Эксклюзив 07 марта 2023, 17:17 Казус Моргенштерна… и другие неудачники Писатель Беседин: даже беглым российским хипстерам в Прибалтике наскучил Моргенштерн Моргенштерн*, 2021 год / РИА «Новости»

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Уехавшего из России рэпера Алишера Моргенштерна* холодно встретили в Литве. Поначалу гастролеру не предоставили заявленную площадку для выступления, а потом публика послала его хором на концерте. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» рассказал, как «великий революционер от музыки» оказался никому не нужен — даже прибалтам и беглым российским хипстерам.

Далее — прямая речь.

Sic transit gloria mundi — гласит известная латинская пословица. В переводе, напомню, означает «так проходит мирская слава». Вообще, конечно, будь люди поумнее, они воспринимали бы подобные фразы не просто как артефакты из прошлого, а как мудрость для практического применения. Но это так, в качестве nota bene. Хотя слава мирская действительно проходит быстро. Улетучивается как эфир.

Еще недавно Моргенштерн* был кем-то вроде обезьянки на приморской набережной — то есть без него ну никак. Концертные площадки зазывали его. Молодежь слушала его песни (или то, что называлось ими) на различных платформах.

Сам Моргенштерн* раздавал похабные интервью. И даже один не слишком умный банк сделал физиономию с тремя шестерками на лбу одним из директоров, лицом организации, в общем.

РИА «Новости»

И паренек не прошел испытание медными трубами. Ну и, похоже, веществами тоже. Посыпался. Полез туда, куда лезть не стоило. Балансировал даже не на двух, а на трех стульях. И вообще вел себя так, будто ему все можно. Переоценил себя. А далее — получите, распишитесь.

Как там у классика? Что любят цитировать русофобы? «Прощай, немытая Россия!» Вот и Моргенштерн* попрощался со страной примерно таким же образом.

Но что-то пошло не так. Да, треки пусть и меньше, но слушаются на платформах, а вот с концертами не заладилось. Оказалось, великий революционер от музыки — вот Джонни Роттен из Sex Pistols посмеялся бы — никому не нужен. Так что поехал бедолага Моргенштерн* гастролировать по бывшим советским республикам.

Они сейчас все — российские артисты-перебежчики — катаются по Прибалтике, Грузии, Узбекистану, где, что характерно, выступают для россиян, так же сбежавших из страны. Это, если честно, само по себе смешно и веет лузерством. А ведь именно успех так много значит для персонажей, подобных Моргенштерну*. Там ведь в каждой ухмылке, в каждом жесте — самолюбование: мол, смотрите, какой я классный! И тут — такой loser.

В Литве же с Моргенштерном* случился очередной казус. Толпа принялась скандировать и посылать несчастного артиста на три буквы. В общем-то, нормальная практика для его концертов, но на этот раз все вышло как-то искренне и всерьез. Моргенштерн* растерялся, заявил о неуважении к артисту и на время исчез.

Такая скучная, гнилая история, меж тем свидетельствующая о том, что даже беглым российским хипстерам, зумерам, бумерам стало откровенно скучно от таких, как Моргенштерн*. Местной же публике этот «артист» всегда был неинтересен.

Тут начинается любопытная история. Ведь рано или поздно Моргенштерн* и другие неудачники захотят столоваться не просто сытно, а очень сытно — как раньше. И, следовательно, постараются вернуться туда, где их вкусно кормили — то есть в Россию.

И вот тут мы — как гражданское общество — должны ответить себе и другим: утремся ли или дадим отпор? Скажем ли тому, кто откровенно гадил на Россию, на россиян, зарабатывая на них, коллективное «пошел вон»? Или опять, как у Летова: «Любит наш народ всякое г…»?

В России Моргенштерну* и другим неудачникам, предателям делать нечего. Пусть ищут себе новые пастбища.

В конце концов, есть еще Эстония, Таджикистан, Молдавия. Да и где-нибудь в подвальчике Берлина Моргенштерн* своих 50 калек соберет. Тем нужна разрядка, а «неуважение к артисту» — самое то.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента