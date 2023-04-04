Знаменитости 04 апреля 2023, 18:03 МакSим решила перенести концерты ради лечения Певица МакSим перенесла ближайшие концерты ради лечения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) решила перенести ближайшие концерты из-за лечения. Новые даты сейчас согласовываются, вопросы будут решаться вместе с ее командой, написала исполнительница в соцсети.

МакSим подчеркнула, что недавний концерт в Твери показал: «требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур» несовместимы.

Реклама

«Все мы люди эмоциональные, горящие своим делом, переживающие, знающие „как лучше“, но при этом порой не желающие слушать и слышать других», — подчеркнула артистка.

Она поблагодарила фанатов за поддержку и добавила, что им стоит «прекратить публичные разборки и истерики».

На концерте в Твери певица едва держалась на ногах. Ранее, в середине марта, ей стало плохо во время выступления в Сочи. Поклонников встревожило ее состояние, и они попросили остановить гастроли своего кумира. Пресс-секретарь певицы Яна Богушевская отмечала, что состоянием МакSим уже занимаются врачи.