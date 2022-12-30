30 декабря 2022, 03:41
Дух протеста и свободы. Как Вивьен Вествуд стала панк-иконой британской моды
Известная британская модельер Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года
Панк-икона британской моды Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года. Более 50 лет своей жизни она посвятила любимому делу. Вивьен стала одной из главных фигур, повлиявших на альтернативную моду 90-х. Она подарила миру новый дерзкий стиль, который до сих вдохновляет современных модельеров. «360» вспомнил, с чего началась и как развивалась карьера бунтарки Вествуд — женщины, которая через всю жизнь пронесла дух протеста и свободы.
Пыталась учить детей
Вивьен Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в деревушке неподалеку от английского графства Дербишир. Закончив среднюю школу, тогда еще никому не известная девушка решила связать себя с творчеством. Она поступила в школу искусств, но спустя семестр бросила учебу.
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Позднее она объяснила свой поступок неуверенностью. Вивьен не понимала, как девчонка из рабочего класса сможет зарабатывать на жизнь в мире искусства. Поэтому она устроилась работать на завод, а образование получала в сфере педагогики. Закончив университет, Вивьен стала работать учительницей начальных классов.
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SEX, панк и мода
Карьера Вествуд в моде началась в 1965 году после знакомства с будущим менеджером группы Sex Pistols Малкольмом Маклареном. Сначала она шила одежду для себя и своего парня, а в 1971 году открыла свой первый магазин Let It Rock, который потом переименуют в SEX. Этот магазин, одежду для которого Вивьен шила и придумывала сама, стоял у истоков молодежного движения панков.
Сотрудничество со стремительно набирающими популярность панками Sex Pistols — Вествуд разработала стиль одежды для музыкантов — позволило ей показать свои работы широкой публике.
Так из рядового школьного учителя Вивьен Вествуд превратилась в главного визуализатора английского панка.
Пираты проложили дорогу на подиум
Первую коллекцию одежды Вивьен представила миру, когда ей было уже за 40. Вествуд назвала ее «Пираты». При ее создании она вдохновлялись романтизмом викторианской эпохи. Модели ходили по подиуму в пиратских шляпах, длинных сапогах с пряжками и свободных брюках с морским принтом.
После этого показа творчеством Вествуд заинтересовались крупные ретейлеры.
Языческие годы
В следующие 20 лет дизайнер вдохновлялась классикой — творчеством художников Томаса Гейнсборо и Франсуа Буше. Сама Вествуд называет период с 1988 по 1992 «языческими годами». Она определила эти времена как переход от панка к пародированию высшего класса. В своих коллекциях модельер использует ретроспекцию, дерзко соединяя старинные корсеты, кринолины и другие аксессуары викторианского и елизаветинского стиля с элементами панк-одежды.
Ее показы наполнились беззаботностью, смехом и озорством. Каждое шоу Вествуд — как театральная постановка — продумано до мелочей и оформлено с фееричным размахом.
Одним из самых знаменитых стал показ Harris Tweed в 1987. Ее вдохновила тогда случайная встреча в метро. Модельер увидела девочку в твидовом жакете и с сумкой с парой балетных туфель. Вивьен поразила ее «невозмутимость и собранность».
Не только модельер
Вивьен Вествуд также известна своей политической и экологической деятельностью. Она до последних дней принимала участие в самых различных протестных акциях: за ядерное разоружение, в поддержку создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, против добычи сланцевой нефти, за идею независимости Шотландии, против глобального потепления.
Конечно, активизм просачивался в творчество. Например, протестуя против иммиграционной политики Великобритании в 2005 году, она вывела на подиум модель в майке с надписью «Я — не террорист, не арестовывайте меня». В 2019 Вествуд запустила кампанию, в которой призывала людей покупать меньше одежды.
«Это все еще панк»
Вивьен Вествуд сумела превратить свой бренд в настоящую модную империю. Она открыла магазины по всему миру и запустила производство трикотажа, аксессуаров, парфюмерии и даже канцелярских принадлежностей. Став богатой, знаменитой и дожив до 80 лет, Вивьен продолжала быть дерзкой активисткой-бунтаркой. В одном из интервью она заявила, что навсегда останется панком.
«То, чем я занимаюсь сейчас, это все еще панк. Это все еще крики о несправедливости, заставляющие людей думать — даже если это неудобно. В этом смысле я всегда буду панком», — сказала Вествуд.
Мода
Великобритания
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