Знаменитости 30 декабря 2022, 03:41 Дух протеста и свободы. Как Вивьен Вествуд стала панк-иконой британской моды Известная британская модельер Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года Викимедиа

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Панк-икона британской моды Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года. Более 50 лет своей жизни она посвятила любимому делу. Вивьен стала одной из главных фигур, повлиявших на альтернативную моду 90-х. Она подарила миру новый дерзкий стиль, который до сих вдохновляет современных модельеров. «360» вспомнил, с чего началась и как развивалась карьера бунтарки Вествуд — женщины, которая через всю жизнь пронесла дух протеста и свободы.

Пыталась учить детей

Вивьен Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в деревушке неподалеку от английского графства Дербишир. Закончив среднюю школу, тогда еще никому не известная девушка решила связать себя с творчеством. Она поступила в школу искусств, но спустя семестр бросила учебу.

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Позднее она объяснила свой поступок неуверенностью. Вивьен не понимала, как девчонка из рабочего класса сможет зарабатывать на жизнь в мире искусства. Поэтому она устроилась работать на завод, а образование получала в сфере педагогики. Закончив университет, Вивьен стала работать учительницей начальных классов.

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SEX, панк и мода

Карьера Вествуд в моде началась в 1965 году после знакомства с будущим менеджером группы Sex Pistols Малкольмом Маклареном. Сначала она шила одежду для себя и своего парня, а в 1971 году открыла свой первый магазин Let It Rock, который потом переименуют в SEX. Этот магазин, одежду для которого Вивьен шила и придумывала сама, стоял у истоков молодежного движения панков.

Сотрудничество со стремительно набирающими популярность панками Sex Pistols — Вествуд разработала стиль одежды для музыкантов — позволило ей показать свои работы широкой публике.

Так из рядового школьного учителя Вивьен Вествуд превратилась в главного визуализатора английского панка.

Фото: gq.ru/Mirrorpix Фото: rockfm.ru

Пираты проложили дорогу на подиум

Vivienne Westwood 1981 (Фото: Getty Images)

Первую коллекцию одежды Вивьен представила миру, когда ей было уже за 40. Вествуд назвала ее «Пираты». При ее создании она вдохновлялись романтизмом викторианской эпохи. Модели ходили по подиуму в пиратских шляпах, длинных сапогах с пряжками и свободных брюках с морским принтом.

После этого показа творчеством Вествуд заинтересовались крупные ретейлеры.

Vivienne Westwood 1981 (Фото: Getty Images)

Языческие годы

Фото: Vogue Runway

В следующие 20 лет дизайнер вдохновлялась классикой — творчеством художников Томаса Гейнсборо и Франсуа Буше. Сама Вествуд называет период с 1988 по 1992 «языческими годами». Она определила эти времена как переход от панка к пародированию высшего класса. В своих коллекциях модельер использует ретроспекцию, дерзко соединяя старинные корсеты, кринолины и другие аксессуары викторианского и елизаветинского стиля с элементами панк-одежды.

Кадр из фильма Sex and the City, 2008

Ее показы наполнились беззаботностью, смехом и озорством. Каждое шоу Вествуд — как театральная постановка — продумано до мелочей и оформлено с фееричным размахом.

Одним из самых знаменитых стал показ Harris Tweed в 1987. Ее вдохновила тогда случайная встреча в метро. Модельер увидела девочку в твидовом жакете и с сумкой с парой балетных туфель. Вивьен поразила ее «невозмутимость и собранность».

Фото: vogue.ru

Не только модельер

Вивьен Вествуд также известна своей политической и экологической деятельностью. Она до последних дней принимала участие в самых различных протестных акциях: за ядерное разоружение, в поддержку создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, против добычи сланцевой нефти, за идею независимости Шотландии, против глобального потепления.

РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости»

Конечно, активизм просачивался в творчество. Например, протестуя против иммиграционной политики Великобритании в 2005 году, она вывела на подиум модель в майке с надписью «Я — не террорист, не арестовывайте меня». В 2019 Вествуд запустила кампанию, в которой призывала людей покупать меньше одежды.

«Это все еще панк»

Вивьен Вествуд сумела превратить свой бренд в настоящую модную империю. Она открыла магазины по всему миру и запустила производство трикотажа, аксессуаров, парфюмерии и даже канцелярских принадлежностей. Став богатой, знаменитой и дожив до 80 лет, Вивьен продолжала быть дерзкой активисткой-бунтаркой. В одном из интервью она заявила, что навсегда останется панком.

«То, чем я занимаюсь сейчас, это все еще панк. Это все еще крики о несправедливости, заставляющие людей думать — даже если это неудобно. В этом смысле я всегда буду панком», — сказала Вествуд.