Знаменитости 30 декабря 2022, 00:24 Умерла модельер Вивьен Вествуд YouTube

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Британский модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года, сообщил ее дом моды в соцсетях. Вествуд назвали эксцентричным дизайнером, определявшим развитие современной моды.

«Вивьен продолжала заниматься любимым делом до последнего момента: проектировала, работала над своим искусством, писала книгу и меняла мир к лучшему. Она прожила удивительную жизнь. Ее инновации и влияние за последние 60 лет были огромными и будут продолжаться в будущем», — говорится в заявлении.

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Вествуд мирно скончалась в окружении своей семьи в Лондоне. Дизайнер одежды считала себя приверженцем даосизма и во всем следовала этой философии. Она использовала каждый день своей жизни, чтобы заниматься любимым делом.

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29 декабря также скончался величайший бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле. Легенде мирового футбола было 82 года.