Знаменитости 20 мая 2023, 13:03 Предсказал дефолт в России и предупредил мир о худшем кризисе за 100 лет. Чем известен Михаил Хазин Биография и популярные высказывания экономиста Михаила Хазина РИА «Новости»

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Российский экономист, аналитик, общественный деятель и публицист, Михаил Хазин часто выступает в роли эксперта в телепередаче «Вечер с Владимиром Соловьевым», а также дает комментарии различным СМИ. Считается, что он предсказал дефолт в 1998-м и кризис в 2008-м. Чем еще известен Хазин — в материале «360».

Биография и карьера Хазина

Михаил Леонидович Хазин родился 5 мая 1962 года в Москве. Его отец трудился в Институте прикладной математики РАН, а мать учила студентов высшей математике.

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С самого детства Хазин мечтал поступить в МГУ, на механико-математический факультет. Он окончил его в 1984 году с дипломом специалиста в области статистической физики и математической статистики.

Первые пять лет после выпуска Хазин проработал в Институте физической химии, затем пошел в НИИ Госкомстата. В экономику попал в 1990-х, когда НИИ лишился финансирования.

Выступление Хазина на Всероссийском антикризисном торговом форуме / Википедия

Сперва Хазин попытался стать предпринимателем, но в 1993 году отказался от этой идеи и устроился специалистом в Рабочий центр экономических реформ при правительстве России.

Свою личную жизнь он не афиширует: известно лишь, что Хазин женился в 1993-м, супругу зовут Александра.

Михаил Хазин с женой Александрой / Telegram

Спустя год стал руководителем департамента в Министерстве экономики, однако дальше карьера там не пошла. По одной из версий, Хазин мог стать заместителем министра, но его не повысили из-за конфликта с Яковом Уринсоном, который тогда был замначальника ведомства.

Предсказал дефолт и кризис

В 1997 году Хазин ушел из Минэкономики в экономическое управление администрации президента на пост заместителя начальника. Тогда он представил президенту Борису Ельцину доклад, в котором предупредил о риске дефолта.

«Мы написали доклад президенту о неизбежности этого события еще в сентябре 1997 года и отправили его Ельцину в октябре», — вспоминал Хазин.

Борис Николаевич Ельцин / Викимедиа

Прогнозы оправдались: экономический кризис грянул в 1998 году и стал одним из самых тяжелых в истории России. Причем Хазин предположил, что команда главы государства в тот раз намеренно создала кризис.

По его словам, в то же время стало понятно, что кризис возможен и в США. В 2000 году Хазин опубликовал статью «Добьются ли США апокалипсиса?», в которой поднимал эту тему. В результате финансовый кризис, начавшийся с банкротства американских банков и роста цен на акции, охватил весь мир.

РИА «Новости»

Вскоре Хазин стал частным консультантом и в 2002 году возглавил предприятие «Неокон». В 2015-м создал и стал руководить Фондом экономических исследований Михаила Хазина, который специализируется на изучении политических процессов, поддержке экономических знаний, консультировании.

Михаил Хазин в СМИ

После ухода с госслужбы Хазин стал часто появляться в различных СМИ в качестве эксперта.

Он рассказывал о своей теории экономического кризиса на радио «Говорит Москва», печатался в «Аргументах и фактах» и научно-образовательных изданиях — например, в «Эксперте», «Философии хозяйства», «Однако» и «Профиле». Вел передачу «Экономика по-русски».

Помимо этого, в соавторстве с другими экспертами написал несколько книг, в том числе «Закат империи доллара и конец Pax Americana», «Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики» и «Лестница в небо».

Хазин выступает против идеологии неолиберализма. Он уверен, что глобализм и мировую финансовую систему ждет неизбежный кризис и что продолжать стимулирование конечного спроса и расширения рынков невозможно. По мнению эксперта, в будущем снизится уровень разделения труда, финансово-экономические показатели упадут, а мировая экономика распадется на несколько зон. В результате доллар перестанет быть глобальной валютой, превратившись в региональную.

Хазин у Соловьева

Экономист часто выступает экспертом в различных проектах Владимира Соловьева. Не раз мнения ведущего и экономиста не совпадали.

Силуанов — «иноагент»

Участники шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» в феврале поспорили насчет приверженности финансово-экономического блока страны. Хазин заподозрил, что российские либералы, которые в него входят, могут работать на Запад.

Он сравнил с иноагентом главу Минфина Антона Силуанова и заявил, что экономический подъем России стал возможен лишь благодаря малому и среднему бизнесу.

Но я очень боюсь, что наши либералы — они, может быть, и не увидят, но им там объяснят. Силуанов не является иноагентом официально, но по сути-то он является. Михаил Хазин

Соловьев назвал такие высказывания абсолютно безосновательными и отметил, что Силуанов не сбежал, не ушел в отставку, а «пашет, как может, день и ночь».

Кто контролирует рептилоидов?

В одном из выпусков в конце марта Михаил Хазин рассказал о противостоянии в США двух элитных групп. Он отметил, что Штаты продолжат печатать доллары в нужном количестве, но это в итоге приведет к небывалой инфляции и вызовет народные волнения.

Справиться с ними президент США Джо Байден не сможет, поэтому Америке нужно успеть ввергнуть Западную Европу в хаос до кризиса, который придет в сентябре 2023-го, иначе ничего не получится.

Президент США Джо Байден / Викимедиа

Экономист подчеркнул, что именно Белый дом несет ответственность за протесты в Израиле, Франции, забастовки в Германии. Когда Хазин сказал, что Запад пока не успел разыграть карту моджахедов, которые находятся под покровительством Великобритании, Соловьев рассмеялся.

«А под чьим контролем находятся рептилоиды? Потому что моджахеды, которые залегли под Лондон, — это что-то новенькое», — парировал телеведущий.

РИА «Новости»

Землетрясение спасло Ближний Восток от войны

В этом феврале в эфире «Соловьев LIVE» Хазин заявил, что сильнейшие землетрясения, которые потрясли Турцию в начале 2023 года, смогли остановить неизбежную войну на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, главным конфликтом стало бы противостояние Турции с Ираном.

«Чтобы ее (войну — прим. ред.) начать, была проделана колоссальная работа, чтобы произошло нападение на Армению с двух сторон: всякого рода боевики и террористы в Нахичевани, который сейчас полностью контролируется Турцией, а вовсе не Баку, и со стороны Азербайджана», — отметил экономист.

Однако землетрясение свело на нет все усилия: Турции пришлось направить ресурсы на компенсацию жителям и поддержку пострадавших, а также на восстановление зданий.

РИА «Новости»

Яркие высказывания и прогнозы Михаила Хазина

Худший кризис за 100 лет

В эфире радиостанции «Говорит Москва» в начале 2023 года Хазин предсказал миру худший кризис за последние 100 лет — из-за него уровень жизни в странах Запада может снизится на 40-50%.

По словам экономиста, такие масштабные проблемы в последний раз были во время Великой депрессии в США в 1930-х. Остальной мир тогда не смог избежать последствий.

Хазин уверен, что грядущий кризис тоже затронет всех, поскольку «нынешняя либеральная модель экономики чисто по своей сути является глобальной». Ситуация может обостриться уже в конце 2023-го, предположил экономист: инфляция резко вырастет, а экономика «пойдет вразнос».

Новая Ялтинская конференция

Хазин уверен, что мир может пойти на «новую Ялтинскую конференцию». Первая состоялась в Крыму в феврале 1945 года: переговоры вели главы стран — союзников по антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритания).

Решения, которые они приняли тогда, стали основой послевоенного миропорядка и поделили влияние между Советским Союзом и Западом.

Черчилль, Рузвельт, Сталин в Ялте, 1945 год / Викимедиа

Сейчас, по словам Хазина, такие переговоры невозможны из-за международной элиты, находящейся под контролем США.

«Та часть, которая идет им на смену, — с ней теоретически договориться можно. Это национальные элиты, которые будут создавать долларовую валютную зону. С ними надо будет разговаривать. Но это будет через некоторое время. Я про это говорил довольно давно. Я этот процесс назвал „новой Ялтой“. Теоретически он может начаться уже в конце 2023 года», — подчеркнул экономист.

«Госпереворот» в России

В 2020 году Хазин рассказал «Царьграду» о попытке госпереворота в России, которую удалось пресечь.

Я считаю, что в апреле и мае была попытка госпереворота. Не буду называть тех, кто принимал участие в антипутинской схеме, но отмечу, что после награду получил Сергей Шойгу — она была связана с днем рождения министра. Михаил Хазин

Интересные факты о Михаиле Хазине

У Хазина есть младший брат, однако они не общаются уже много лет.

Хазин дважды баллотировался в депутаты Госдумы от партии «Родина» в 2016 и 2021 годах, но не прошел.

Внесен в санкционный список Украины 15 января 2023 года.

Ведет Telegram-канал «Хазин», на который подписаны почти 220 тысяч человек.