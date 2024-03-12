Здоровье 12 марта 2024, 20:01 👩🏻‍🔬Тайное станет явным. Как предложили защитить медиков от клеветы Адвокат Киракосян: медики должны заключать врачебную тайну на договорной основе Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

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Врачебная тайна — одно из самых важных понятий в медицинской практике. Специалисты обязаны не разглашать третьим лицам сведения о болезни, лечении и даже первичном осмотре пациента. За нарушение могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Но сейчас врачебная тайна в основном защищает права больных, из-за чего медики часто сталкиваются с клеветой, которая становится объектом всеобщего внимания. Что может поменяться, разбирался «360».

Подмена понятий о врачебной тайне

Медикам могут позволить раскрывать информацию о здоровье пациента, если он сам или его близкие сделали это публично — например, через социальные сети или СМИ. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадму Башанкаева.

По мнению парламентариев, такое нововведение поможет сохранить репутацию врача и в целом повысить престиж профессии.

Сейчас, если пациент опубликует пост в соцсети о том, что ему поставили неправильный диагноз или назначили неверное лечение, медик не может публично оспорить это, поскольку так он нарушит врачебную тайну.

Кроме того, врачи не могут возразить родственникам, если больной внезапно скончался. Лишь на основании результатов экспертизы они имеют право доказать в суде, что смерть никак не связана с неправильным лечением.

«В случае конфликта под одинаковой защитой должны быть обе стороны — и врач, и пациент. При публикации недостоверной информации в СМИ и соцсетях врач пока никак не защищен. Журналистам важно помнить, что за каждый словом — живые люди, профессионализм которых заключается и в том, чтобы ответственно и тщательно выбирать тактику лечения. Профессионализм журналиста в том, чтобы ответственно и тщательно выбирать слова», — объяснил Башанкаев.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Поэтому депутаты, юристы и другие эксперты обсуждают необходимость изменения закона. В частности, они предложили выводить сведения о здоровье пациента из-под врачебной тайны, если он самостоятельно выставил их на всеобщее обозрение.

В таком случае врач сможет не только аргументированно (не в судебном порядке) ответить клиенту, но и публично выступить в СМИ, которые распространяли обвинения и, возможно, ложную информацию, подчеркнул замглавы думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

Тогда движение будет двусторонним. Всей проблемы это не решит, но врач получит право на защиту. Алексей Куринный депутат

Заслуженный врач России и экс-сенатор Владимир Круглый согласился с парламентарием, что нужно запретить открыто сообщать о виновности или причастности врача к смерти пациента до решения суда. Даже если экспертиза докажет обратное, удалить материалы из Сети не получится, ведь, как говорится, интернет помнит все. От этого в любом случае страдает репутация специалиста, уверен Круглый.

За медиками необходимо закрепить особый статус, как в свое время сделали с адвокатами, чиновниками и полицейскими, предложила член комитета Совфеда по социальной политике и заслуженный врач России Жанна Чефранова.

«Речь не о том, что врач — пуп земли, но он обладает особыми компетенциями, и его труд должны защищать», — обратила она внимание.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Синтез этики и закона

Руководитель правозащитной практики коллегии адвокатов «Град» города Москвы и почетный адвокат Рубен Киракосян заявил «360», что слабая правовая защищенность медиков и односторонний вектор в сторону пациентов при разбирательствах — это проблема из области этики, которая лежит в основе закона.

Тем не менее один законодательный документ не сможет охватить широкий спектр всех возможных ситуаций с передачей и разглашением личной информации, допустил эксперт.

«Действительно, проблема существует, она носит очень острый, деликатный характер. Но говорить о том, что одним [изменением] можно все урегулировать, зная выработанные инерционные практики в судах, сложно. Вопросы медицинской тайны можно предусмотреть в рамках договорных отношений между пациентом и медучреждением, где можно было бы в каждом конкретном случае обговорить объем прав и обязанностей сторон», — предположил эксперт.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Адвокат уточнил: трудности регулирования закона заключаются еще в том, что иногда личные сведения пациентов, кроме распространения в социальных сетях и СМИ, могут передавать между несколькими медицинскими учреждениями или доверять данные искусственному интеллекту для точной диагностики заболевания.

Мне кажется, проблема лежит не в области законодательного регулирования, а в договорном поле между пациентом и врачом. Что касается защиты врача — он может защищаться, как и любой специалист, в рамках закона, обратившись в суд по защите чести, достоинства и деловой репутации. Рубен Киракосян адвокат

Что такое врачебная тайна

Закон о врачебной тайне

Врачебная тайна — особый аспект медицинской этики и профессиональной ответственности медика, который обязуется сохранять конфиденциальность информации, полученной от пациента в процессе терапии. Это понятие охватывает не только диагноз или лечение, но и сам факт обращения к врачу, и любые сведения, озвученные на приеме.

Медицинская тайна не имеет срока давности, поэтому разглашать ее нельзя даже после смерти человека, если перед этим он не подписал письменное согласие.

Соблюдение врачебной тайны регулирует федеральный закон «Об охране здоровья». Помимо физического здоровья, медики не имеют право разглашать любые данные о психическом здоровье пациента — это защищает закон «О психиатрической помощи».

Законы запрещают распространять личные данные не только врачам, но и всему медицинскому персоналу в больнице или поликлинике, а также тем, кто узнал о ней при исполнении должностных обязанностей.

Коллаж: Unsplash / Телеканал «360»

Когда можно разглашать врачебную тайну

Адвокат Рубен Киракосян напомнил, что разглашать врачебную тайну без разрешения пациента или его законного представителя можно только в строго оговоренных в законе случаях. К ним относят:

— невозможность больного самостоятельно выразить свою волю — например, когда человек находится в коме;

— неблагоприятный прогноз развития заболевания;

— высокие риски вспышки заболевания — к примеру, распространение опасной инфекции;

— наличие судебного разбирательства;

— случай принудительного лечения (в основном применяют в отношении наркозависимых);

— если лечение проходит несовершеннолетний пациент.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Ответственность за разглашение врачебной тайны

Специалистам, которые разгласили личные данные пациента без его разрешения, может грозить дисциплинарное, административное или уголовное наказание.

При дисциплинарном медику сделают замечание, выговор и, вероятно, уволят. Административная ответственность подразумевает штрафы: для врачей и медсестер — до 50 тысяч рублей, для медучреждения — до 200 тысяч. Также должностных лиц, нарушивших медицинскую тайну, могут отстранить от работы на срок до трех лет.

При уголовном наказании, согласно 137-й статье УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни», медикам, в частности, может грозить лишение свободы до пяти лет, либо штраф в размере до 350 тысяч рублей, либо запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.