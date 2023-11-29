Здоровье 29 ноября 2023, 12:16 Нейросеть поможет московским врачам выявлять опухоль лимфоузлов Ракова: в Москве увеличение лимфатических узлов на КТ поможет определить ИИ Сайт мэра и правительства Москвы

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В московских больницах увеличение лимфатических узлов на КТ поможет определить искусственный интеллект. Он обозначит место патологии цветом, автоматически замерит нужные показатели для заключения и составляет описание, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Внутригрудная лимфаденопатия чаще всего выявляется именно томографическими методами, поэтому технологии компьютерного зрения здесь выступают как незаменимый помощник врача-рентгенолога», — уточнила она.

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Ракова отметила, что благодаря помощи ИИ у медиков меньше уходит времени на диагностику. В общей сложности в лучевой диагностике задействованы 56 сервисов по 29 клиническим направлениям. Это позволяет все КТ органов грудной клетки в Москве обрабатывать с помощью нейросети.

По словам главного рентгенолога Москвы Юрия Васильева, медицинская практика насчитывает огромное разнообразие клинических и рентгенологических проявлений лимфаденопатии. Поэтому ИИ в процессе диагностики играет ключевую роль. Его алгоритмы позволяют проводить более точную и надежную диагностику.

Искусственный интеллект начали внедрять во все сферы жизни, что говорит о новой главе существования человечества. На это указал президент России Владимир Путина на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».