Эксклюзив 18 мая 2023, 13:01 Заразиться чумой от клеща почти невозможно. Профессор Чумаков назвал ее главного переносчика Профессор Чумаков заявил, что новые виды клещей теоретически способны заражать чумой Unsplash

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В России обнаружили три новых вида клещей, которые способны переносить чуму. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков успокоил читателей «360» — они опасны только в случае искусственного заражения.

Кровососущие переносчики

«Теоретически это возможно, потому что чума может передаваться через кровь. Классический переносчик чумы — блоха кровососущая. Но вот недавно обнаружили определенный вид клещей, которые также в принципе могут переносить бактерии чумы», — объяснил он.

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Желудочно-кишечный тракт таких паразитов устроен так, что часть его содержимого вместе с бактерией-возбудителем во время присасывания к новой жертве попадала в ее кровоток. Благодаря этому, по словам специалиста, человек действительно мог бы заразиться чумой. Но только теоретически.

Очагов нет

Основной фактор, который способствует распространению чумы, это наличие природного очага — территории, где находятся животные, которые несут бактерии чумы.

«Количество очагов на территории нашей страны очень ограничено, я бы сказал, что эти очаги условные. Они располагаются в Астрахани и где-то на юге, но там этих клещей нет», — сказал профессор.

Произошло, по его мнению, расширение группы потенциальных переносчиков чумы. Это важно иметь в виду на случай, если усилиями недружественных биологических лабораторий произойдет искусственное внедрение чумы и создание природного очага на какой-то территории, где обитают такие клещи. В таком случае они смогут стать вектором переноса заболевания.

«Природный перенос чумы через клещей — маловероятный», — объявил Петр Чумаков.

Причина пандемий

Существуют две формы чумы — бубонная и легочная. Профессор сказал, что в истории произошло много пандемий с большим числом жертв, ведь без лечения это заболевание приводило к смерти. В Средние века болезнь распространялась по городам из-за крыс и блох на них, во время пандемий ее также переносили воздушно-капельным путем, чума вызывала легочную форму.

«Но в наше время это все хорошо лечится, если вовремя выявляется, потому что чумные палочки очень чувствительны к антибиотикам. Конечно, это ЧП, потому что чума — особо опасное заболевание. Но в отношении контроля есть очень много рекомендаций и наработок», — заявил он.

Доктор объяснил, что проведение вакцинации в случае чумы бессмысленно. Заражение происходит слишком редко, а сама прививка имеет риски.

Доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф ТюмГМУ Мария Орлова открыла три новых вида клещей, которые способны переносить чуму и лихорадку Западного Нила. Она нашла их во время изучения летучих мышей в Сибири и Монголии.