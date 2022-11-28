Эксклюзив 28 ноября 2022, 17:01 Биолаборатории: заговор с целью обвинения в заговоре Публицист Миронова: нужно признать, что разговоры о биолабораториях на Украине неслучайны freepik

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Американцы называют украинские биолаборатории плодом конспирологии и призывают считать их чередой случайных совпадений. О том, почему нужно, наконец, назвать черное черным и признать, что разговоры о патологической лживости сразу нескольких стран смешны, публицист Анастасия Миронова рассказала в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

В остролиберальной среде принято сегодня язвить по поводу двух пунктов российской апологетики СВО: нацбатальоны и биолаборатории. Дескать, ну что, про денацификацию забыли? Про биолаборатории — тоже? Я это слышу постоянно: «Ну как там биолаборатории?» Предполагается, что это был лишь предлог для начала боевых действий, верят в него только дураки, а теперь вовсе уже никто не помнит, с чего все начиналось.

Оказалось, помнят: вот генерал Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, вновь рассказывает о биоразработках американцев. Комментаторы из отряда «Ну что там с биолабораториями?» резко перебежали в группу «Ну расскажите нам еще про планету Нибиру». В смысле вот ведь как смешно: обвинили американцев в разработке нового вируса.

Для внешнего потребления

Люди, которым от этого смешно, они кто? Во что они верят? Когда-то, еще до всех событий, у Аркадия Мамонтова вышла передача об американских лабораториях на территории Украины, Армении и Средней Азии. И как всем было тогда смешно, хотя журналист показал и лаборатории, и вывески на них, и открытые данные по военному финансированию. Мало кому тогда хватило ума догадаться, что США вряд ли сидят сложа руки и явно что-то предпринимают.

Потом были новые данные, расследования, их саботаж со стороны Совбеза ООН. И смеяться уже, простите, стало как-то не смешно. Между тем они все смеются.

Вы, например, знали, что в англоязычной «Википедии» статья об американских биолабораториях на Украине называется Ukraine bioweapons conspiracy theory — «Конспирологическая теория о создании Украиной биологического оружия»? Ее читают сотни миллионов людей по всему миру.

Статья построена так, что после ее прочтения люди должны дружно схватиться за животики и хохотать над безумными русскими. Однако, если прочитать ее внимательно, пройти по всем ссылкам, которые в этой же статье указаны, получится, что, наоборот, ее пишут для тех, кто склонен верить в абсурдные конспирологические версии

Сейчас будет самое интересное: русскоязычная статья о том, будто бы СССР — Россия десятилетиями выставляют себя на посмешище, обвиняя Соединенные Штаты Америки в разработке биооружия, в несколько раз длиннее, чем английская версия. В англоязычном варианте нет исторического контекста и не указано, что СССР — Россия регулярно с 1949 года, включая 1990-е и 2000-е, обвиняли США в случаях разработки и даже использования биологического оружия. Проверьте сами.

Ну чисто все клоуны

Вдумайтесь только. Статья на русском начинается с утверждения, что на протяжении 40 лет Советский Союз непрерывно выдвигал против Штатов обвинения в разработке биологического оружия, периодически это делали Китай и Северная Корея. Также напомним, что в использовании биооружия США в свое время обвиняли Вьетнам и Сирия.

Подано все в ясном ключе: коммунисты десятилетиями раздували пожар холодной войны, от которого в итоге и надорвались, лишь бы беспочвенно обвинить американцев в разработке биооружия. США в ответ утверждали, что СССР сам имел такое оружие. Что говорят те, кто считает, будто советские-русские власти вот уже больше 70 лет как сошли с ума? Они утверждают, будто безгрешные Соединенные Штаты минимум с 1949 года сидят сложа ручки, смотрят, как СССР, а потом и Россия сами якобы разрабатывают все новые виды вооружения, но молчат и только выделяют деньги на научные исследования по борьбе с ящуром

Но это ведь и есть конспирология. Утверждать, будто более мощная, многочисленная и богатая страна десятилетиями не предпринимает никаких шагов в ответ на якобы химико-биологическую угрозу, почти 800 военных баз за своими пределами она построила для обеспечения мира во всем мире, а более сотни биологических лабораторий ее военное ведомство финансирует ради борьбы с коровьим ящуром и сезонной линькой кузнечиков.

Тем не менее сегодня позиция американских СМИ и демократов именно такова: СССР сам разрабатывал и использовал биооружие, а США вот уже восьмой десяток лет вежливо смотрят, как их визави нарушает базовые нормы сосуществования и при этом с поддержкой Китая и КНДР клевещет на американцев.

Это и есть конспирология: теория, приходящая на место неудобного объяснения. Вероятно, поэтому английский оригинал статьи в «Википедии» лишен перечисления всей предыдущей истории обвинений США, а нам их как следует расписали и объяснили на пальцах, как они смешны, потому что мы все же более-менее помним, что в нашей стране говорили и писали, нам нужны какие-то объяснения.

И вот пожалуйста: «Википедия» объясняет, что у нас все, грубо говоря, сумасшедшие клоуны. А американцам она ничего не объясняет, зачем им знать, что СССР, Россия, Китай, КНДР вот уже 70 лет заявляют? Американцы этого не помнят.

РИА «Новости»

Да к тому же сумасшедшие!

По этой же причине в статье нет ни слова о том, что Советский Союз открывал военные училища и даже целую военную академию радиационной, химической и биологической защиты. Потому что, если следовать логике здравого смысла, получается: советские власти всерьез опасались угрозы биологической атаки, раз не только разворачивали в войсках регулярные подразделения по защите от нее, но и обучали кадры.

Сколько стоило государству выучить того же генерала Кириллова, представляете? Теория заговора в этом случае как раз вера в то, что в СССР и политбюро, и высший генералитет на протяжении минимум 40 лет состояли исключительно из повернутых людей, которые тратили огромные деньги на защиту от мнимой опасности и которых сменили такие же ненормальные.

Версия США, изложенная в этой статье в «Википедии», возможна только при одном допущении: что минимум 70 лет Россия в разных ее формах существует, развивается, летает в космос, проводит операции на человеческом мозге, строит АЭС под руководством сменяющих друг друга «сумасшедших», которым всюду видится биологическая угроза. Согласитесь, такой сценарий маловероятен? Значит, это глупость

Забота о харьковских собаководах

Сейчас покажем навскидку еще несколько примеров отчаянной глупости. Смотрите: 2008 год, украинское СМИ сообщило о выделении Минобороны США Украине 175 миллионов долларов на борьбу с биотерроризмом, оснащение биолабораторий и создание хранилища патогенов. Украинцы отмечают, что их страна становится… важным участником обеспечения безопасности США.

А здесь The Washington Post написало, что Пентагон действительно финансирует биологические программы, но ради благих целей; что Хантер Байден и вправду связан с американской компанией Metabiota, которая получила от Пентагона контракт на работу с украинскими биолабораториями, а в «ноутбуке Байдена-младшего» действительно нашлись письма, которые можно истолковать как свидетельство его причастности к работе этой компании на военных объектах на Украине.

Слышите? Они говорят: да, все это есть, но все неправильно поняли. Как и наличие у Фонда Сороса акций другого подрядчика Пентагона на Украине — Gilead Sciences. WP просто пишет, что все это совпадения. Понимаете? Совпадения, которые якобы смешно обсуждать.

Здесь американские журналисты-расследователи спокойно заявляют, что в украинских лабораториях, финансируемых американским Минобороны, изучали болезни свиней. Здесь объясняется, что Минобороны США финансировало программу снижения биологических угроз, по которой деньги получали десятки лабораторий и научных центров Украины и которая «превратилась в движение по отслеживанию здоровья населения в регионе».

Речь о программе Нанна — Лугара, созданной для утилизации химического, биологического и радиационного потенциала в постсоветских странах. Участников этой программы не раз обвиняли в том, что они на самом деле интересуются советскими наработками. Сама же программа провозглашала целью создание безопасной среды в постсоветских странах. На деньги Пентагона, разумеется.

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А это Deutsche Welle объясняет, что Институт микробиологии бундесвера с 2016 года помогает Украине изучать и предотвращать чуму свиней, бруцеллез и лептоспироз. Бундесвер, если вы забыли, это бывший вермахт — Вооруженные силы Германии. Где они и где бруцеллез украинских овец с козами? Или при чем тут болезни украинских собаковладельцев, которые бундесвер изучает в Харькове, согласно этой публикации?

Виноват Трамп

Если бы Запад просто отвергал на протяжении десятилетий обвинения в создании биологического оружия, это было бы порядочнее. Он, кстати, раньше так и делал. Идея о том, что такие обвинения стали плодом конспирологии, сравнительно недавняя, и в американской прессе ее связывают со сторонниками Дональда Трампа.

Самим американцам объясняют, что информацию о биолабораториях на Украине едва ли не первыми запустили трамписты — теоретики заговора. Из «расследования» в «расследование» американские СМИ указывают, что даже вперед российского МИД и нашего Минобороны якобы слух о таких объектах опубликовал в твиттере ветеран Нацгвардии США Джейкоб Крич, идеи которого подхватили настоящие сетевые конспирологи из QAnon, сообществ 4chan и 8chan.

Их, по мнению американской прессы, стали раскручивать трамписты вроде советника Трампа Стивена Беннона, журналистов Fox News. И только потом якобы на эти теории обратили внимание мировое сообщество и дипломаты ряда стран.

То есть в американской прессе любые упоминания о деятельности пентагоновского Агентства по предотвращению угроз безопасности за рубежом связывают с комичными людьми, верящими в заговор педофилов-сатанистов, и ставят в один ряд с подобными конспирологическими теориями. В этот же ряд обязательным порядком вписывают сторонников Дональда Трампа, хотя он никогда ни одной теории не поддерживал

Таким образом, сегодня американские медиа пытаются не только высмеять любые попытки разобраться с деятельностью своих военных биологов, вирусологов и химиков за границами США, но и нанести ущерб репутации республиканцев и Трампа.

Семьдесят лет досадных совпадений

Все обвинение в теории заговора против Пентагона стоит на классической конспирологии с утверждением, будто несколько стран в течение более чем 70 лет регулярно обвиняют США в разработке биологического оружия с целью нагнетания паники на собственное население. С этой же целью они строят собственные лаборатории по созданию биовооружения и проведению биопровокаций, которые маскируют под объекты по защите от угроз и те же войска радиохимбиозащиты.

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Все это время святые американцы лишь вежливо наблюдают и строят вокруг СССР — России лаборатории по предотвращению ящура и изучению собачьих блох, которые финансируются Пентагоном лишь для удобства, а федеральные военные чиновники, разведка или такие имена, как Хантер Байден или Джон Сорос, появляются вокруг этих объектов по чистой случайности, не доверять которой — дурной тон. Согласно этой теории, СССР — Россия всегда пытается предотвратить собственную биологическую атаку обвинениями в таковой американцев, однако пока за все эти десятилетия ни одной биологической атаки так и не провела.

И, увы, сегодня в мире нет сколько-нибудь крупного СМИ, которое назвало бы черное черным и, наконец, признало, что разговоры о десятилетиях чисто случайных совпадений и патологической лживости сразу нескольких стран (Россия, Китай, КНДР, Вьетнам, а позже — Сирия) смешны и сами плод искусственно выпестованной конспирологии.