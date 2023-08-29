Здоровье 29 августа 2023, 16:01 Вспышка ротавируса в Турции. Что это за инфекция и как быть, если заразился на отдыхе Руководитель турагентства Ансталь: вспышка ротавируса бывает в Турции каждый год Freepik

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На турецких курортах, предположительно, зафиксировали вспышку ротавируса. Инфекционное заболевание испортило отдых многим туристам в Белеке: некоторым пришлось отлеживаться в номерах с неприятными симптомами. Что это за болезнь и куда обращаться, если столкнулся с ней в разгар отпуска, — в материале «360».

Ротавирус в Турции

В город Белек на берегу Средиземного моря люди начали массово заражаться ротавирусом, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, отдыхающие из России пожаловались, что вместо отдыха на пляже им приходится отлеживаться в отелях, а детей увозят на скорых.

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Туристы предположили, что они заразились через морскую воду — именно после купания появились диарея и рвота. Некоторые уже обратились за помощью в местные больницы.

«Сегодня из нашего отеля на скорой увезли ребенка на капельницу, а они купались только в море. Пока в больнице были, еще четверых детей привезли. Но после капельниц у ребенка такой здоровый вид, как будто ничего и не было», — рассказала одна из отдыхающих.

Unsplash

Случаи заражения, по словам путешественников, зарегистрировали по всему побережью Белека. По информации Telegram-канала Readovka, аналогичная ситуация с кишечным гриппом в Бодруме в провинции Мугла. Расстояние между этими городами — почти 500 километров.

Тем не менее источники «360» заявили, что пока ничего не слышали о массовом распространении ротавируса. Официальной информации о ротавирусе на турецких курортах тоже нет.

Телеканал «360»

Телеканал «360»

Тем не менее в Telegram-канале «Белек чат» российские туристы активно обсуждают распространение инфекции. Большинство написали, что их никак это не коснулось, а переболевшие предположили, что заражения не связаны с морем.

«Да, мы с мужем отравились, и многие знакомые были с той же проблемой, но дело не в море, мы редко купаемся, а в этот период и вовсе не были в бассейнах и на море», — рассказала одна из участниц дискуссии.

Кишечная инфекция на пляжных курортах — стандартная ситуация?

Каждый год в пик летних отпусков люди начинают массово заболевать ротавирусом на турецких курортах, заявила «360» руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.

В жаркую погоду бактериям в воде проще размножаться. Если бассейны отеля хлорируют, то море — нет. Возможность подцепить инфекцию есть в любом регионе, где вода [достигает] высоких температур. Наталия Ансталь

Тем, кто готовится ехать на отдых в Белек, Ансталь посоветовала соблюдать нормы гигиены: чаще мыть руки, не глотать морскую воду и брать с собой известные препараты, которые помогают справляться с инфекцией.

«Вспышки ротавируса — единичные случаи. Это происходит не везде. Большинство отелей вообще не получали таких отзывов. От этого предостеречь могут только препараты или гигиена», — подчеркнула она.

Электронная микрофотография энтероцита, инфицированного ротавирусом (вверху) по сравнению с неинфицированной клеткой (внизу) / Википедия

Что делать туристу, если он заболел на отдыхе

Если турист заразился ротавирусной инфекцией, ему необходимо обратиться в страховую компанию, напомнила Ансталь. В пакетных турах, как правило, предусмотрены страховки, покрывающие лечение на отдыхе. У всех действует единая медицинская помощь.

Нужно позвонить в страховую и сказать, что произошло, какие симптомы. Могут прислать врача из отеля, который проведет осмотр. Если состояние оценивают как плохое, то вызывают скорую и везут в клинику. Страховка покрывает лечение. Наталия Ансталь

Сумма страхового покрытия на человека зависит от программы тура — именно в ее рамках туристам оказывают помощь. Отдыхающие также могут возместить траты на лекарства.

«Врач выписывает медикаменты в случае легкого течения болезни. Пациент идет в аптеку и покупает лекарства, а далее сохраняет все чеки. По прилете в Россию обращается в страховую компанию за компенсацией стоимости на расходы», — уточнила глава турагентства.

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Что такое ротавирус

Ротавирусная инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусами семейства Reoviridae и характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта по типу гастроэнтерита с развитием синдрома дегидратации.

Инфекционист Маргарита Нагибина в беседе с «360» отметила, что ротавирус входит в группу кишечных вирусных инфекций. Его возбудитель чаще всего обитает в водоемах.

Такой патоген способен вызвать острый гастроэнтерит, сопровождающийся рвотой, диареей и другими симптомами, которые могут привести к обезвоживанию и дискомфорту.

Телеканал «360»

Симптомы и проявление ротавируса

— Рвота. Один из наиболее ранних и характерных симптомов этой инфекции. Рвота может быть интенсивной и частой, грозит дегидратацией, поэтому важно не забывать пить много воды.

— Диарея. Другой распространенный симптом — жидкий или ненормированный стул, который может быть частым и содержать слизь.

— Боль в животе. Пациенты зачастую жалуются на боль или дискомфорт в области живота, связанный с кишечными спазмами.

— Лихорадка. Поднятие температуры тела может сопровождать ротавирусную инфекцию, особенно у детей.

— Обезвоживание. Из-за чрезмерной потери жидкости возникает риск обезвоживания, чаще всего — у несовершеннолетних и пожилых.

Freepik

Способы передачи ротавируса

— Контакт с инфицированным. Ротавирус передается через соприкосновение с инфицированными поверхностями, предметами и руками.

— Капельно-аэрозольный путь. Также возможно заражение через мельчайшие капельки слюны, которые попадают в воздух при рвоте или кашле.

— Фекально-оральный путь. Микроорганизмы проникают в рот человека через руки, пищу или воду, загрязненные вирусами.

Freepik

Профилактика и лечение ротавируса

Как таковой профилактики ротавирусной инфекции не существует, подчеркнула инфекционист Маргарита Нагибина. Но регулярное мытье рук перед едой, после посещения туалета и контакта с больными помогает снизить риск заражения. Изоляция больных тоже может предотвратить распространение вируса.

Лечение ротавирусной инфекции, как правило, направлено на облегчение симптомов и предотвращение обезвоживания. Важно вовремя обратиться к врачу, особенно если заразился ребенок или человек с ослабленной иммунной системой. Нагибина также предложила брать с собой на отдых сорбенты.