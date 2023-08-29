29 августа 2023, 09:18
Вспышку ротовируса зафиксировали на одном из курортов Турции — СМИ
Shot: вспышка кишечного гриппа произошла в Белеке
Люди начали массово заболевать кишечным гриппом в Белеке. Об этом сообщили находящиеся в Турции российские туристы, написал Telegram-канал Shot.
По их словам, вместо отдыха сейчас они остаются в отелях. Некоторым детям так плохо, что их увозят в больницу.
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Граждане России считают, что вирус пришел из моря: сразу после купания людей стало тошнить и началась диарея. Также туристы заявили, что случаи ротовируса зафиксировали по всему побережью курорта.
«Сегодня из нашего отеля на скорой увезли ребенка на капельницу, а они купались только в море. Пока в больнице были, еще четверых детей привезли», — рассказала одна женщина.
По ее словам, после капельницы ребенок выглядел здоровым, будто бы ничего и не было. Официальной информации о вспышке вируса пока нет.
Тем временем в мире продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Вирусолог Анатолий Альтштейн не исключил, что осенью в России может произойти подъем заболеваемости.
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