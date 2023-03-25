Эксклюзив 25 марта 2023, 17:38 «Усложняет лечение». Прекращение поставок препарата «Оземпик» назвали проблемой для диабетиков Врач Деревянко: исчезновение препарата «Оземпик» ухудшит результаты лечения диабетиков freepik

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Прекращение поставок препарата от сахарного диабета «Оземпик» скажется на результатах лечения пациентов, заявила «360» врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Деревянко. По ее словам, в России пока что нет аналогов этого лекарства.

Удар по пациентам

Собеседница отметила, что «Оземпик» — нужное и важное лекарство.

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«Конечно, он появился относительно недавно, и до него мы лечили пациентом с сахарным диабетом второго типа. Но то, что сейчас с ним есть большие сложности — это, конечно, для многих пациентов сильно усложняет лечение и ухудшает результаты их лечения», — объяснила ситуацию Ольга Деревянко.

Она напомнила, что многие пациенты имеют сопутствующие патологии, включая сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому для таких людей «Оземпик» стал препаратом выбора.

«Нужно идти к эндокринологу и обсуждать, какие замены существуют. К сожалению, из этой же группы препаратов очень мало что есть — сейчас практически не остается ничего», — подчеркнула кандидат медицинских наук.

Подыскать замену

По ее словам, в связи со сложившейся ситуацией россиянам придется подыскивать другие препараты. Необязательно инсулин — подобрать лекарство должен врач-эндокринолог. Он будет учитывать ряд факторов, включая почечную функцию, наличие проблем с сердечно-сосудистой системой, индекс массы тела и другие.

«Аналогов „Оземпика“ нет в России, они отсутствуют. Есть другие препараты для лечения сахарного диабета, из других групп. Но они были и до этого, и для многих пациентов препарат выбора — именно „Оземпик“», — констатировала Деревянко.

Днем 25 марта стало известно, что датская компания Novo Nordisk перестала поставлять этот препарат в Россию. В Росздравнадзоре уточнили, что получали уведомление об этом в соответствии с законодательством в ноябре прошлого года.