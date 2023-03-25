Мир 25 марта 2023, 15:14 Датская компания прекратила поставки в Россию препарата от диабета Датская Novo Nordisk прекратила поставки в Россию препарата от диабета «Оземпик» freepik

Читать 360tv в

Датская компания Novo Nordisk перестала поставлять в Россию популярный препарат от диабета «Оземпик» (семаглутид), сообщили РБК в Росздравнадзоре. Там уточнили, что получали уведомление о таком намерении еще осенью 2022 года.

Представители ведомства рассказали, что поставщики лекарственных препаратов должны заранее направлять подобные уведомления, и датская компания в этом смысле соблюла нормы российского законодательства.

Реклама

Журналисты спросили у специалистов НМИЦ эндокринологии, скажется ли решение Novo Nordisk на пациентах с диабетом в России. В исследовательском центре ответили, что этот препарат принимает незначительная доля россиян. Издание отметило, что в прошлом году таких оказалось 25 тысяч человек, а годом ранее — около 10 тысяч. По данным Росстата, в стране зарегистрированы более пяти миллионов пациентов с сахарным диабетом, а по оценке НМИЦ — в районе 10 миллионов.

Введенные против России санкции сказываются и на фармакологической отрасли, заявил сенатор Владимир Круглый. По его словам, отечественные компании начали разработку аналогов импортных препаратов.