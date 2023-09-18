Эксклюзив 18 сентября 2023, 13:56 «Смысл есть». Россиян призвали вакцинироваться и принимать витамины из-за волны COVID-19 Иммунолог Болибок: пик заболеваемости COVID-19 стоит ждать в октябре–ноябре РИА «Новости»

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Специалисты спрогнозировали новый пик заболеваемости COVID-19 этой осенью. Иммунолог Владимир Болибок рассказал «360», в какое время риск заразиться будет самым высоким, и как можно защититься от болезней.

По мнению врача, пик заболеваемости стоит ждать в октябре–ноябре, когда воздух теряет свои бактерицидные свойства — из-за этого возникают лучшие условия для распространения бактериальных и вирусных заболеваний.

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Болибок добавил, что эпидемия в этом году не будет иметь таких четких временных рамок, как это было раньше.

«Верхушка волны не такая высокая, но подошва волны будет идти не пару недель, как это раньше было, а, может быть, пару месяцев держаться», — отметил медик.

Он посоветовал пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции, чтобы избежать тяжелых последствий болезни. Несмотря на появление новых штаммов, вакцина поможет выработать антитела для борьбы с инфекцией.

«В прививках смысл есть. И есть последние данные по изучению постпрививочного иммунитета. Они говорят о том, что все равно возникают перекрестно реагирующие тела», — указал Болибок.

Медик призвал россиян также принимать витамин C и поливитаминные комплексы, так как современные продукты зачастую содержат недостаточное количество полезных веществ.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о начале новой волны COVID-19 в ноябре. По его мнению, в декабре рост заболеваний коронавирусной инфекцией начнет снижаться.