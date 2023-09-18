Здоровье 18 сентября 2023, 03:43 Россиян предупредили о начале новой волны COVID-19 Иммунолог Крючков: пик заболеваемости ковидом в России придется на ноябрь Freepik

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Новый пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в ноябре. Таким прогнозом поделился кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что рост числа россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией, начал наблюдаться с конца августа — начала сентября. А явный всплеск заболеваемости может произойти в начале октября.

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«Насколько рано мы увидим всплеск заболеваемости, будет зависеть от состояния мониторинга, а именно от охвата [населения] ПЦР-тестированием. В последние месяцы он был недостаточным», — пояснил он.

По словам иммунолога, максимальный подъем осенней волны коронавирусной инфекции произойдет в ноябре, а в декабре он начнет снижаться.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что коронавирус становится сезонной болезнью, в осенне-зимний период число пациентов с COVID-19 вырастет.