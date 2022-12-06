Здоровье 06 декабря 2022, 05:01 Новую вакцину от гриппа с защитой до 3-4 лет разработали в России Центр Гамалеи разработал вакцину от разных штаммов гриппа с защитой до 3-4 лет РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России разработали вакцину, которая будет защищать от разных штаммов гриппа, в числе которых свиной (H1N1) и, возможно, птичий (H5N1). Ее авторами стали специалисты центра имени Гамалеи. Об этом сообщил директор Центра Александр Гинцбург в разговоре с ТАСС.

Ревакцинацию таким препаратом, как предполагают специалисты, нужно будет проводить раз в три-четыре года, отметил Гинцбург.

Реклама

«Мы сейчас этим занимаемся, вакцина будет работать от варианта H1N1 и от многих других вариантов гриппа, даже возможно от птичьего гриппа H5N1. Мы надеемся, что этой вакциной надо будет прививаться раз в три-четыре года», — отметил ученый.

Реклама

Уже идет вторая стадия исследований препарата, отметил собеседник агентства. Ученые придумали его действие таким образом, чтобы антитела стали вырабатываться к «стеблю» гриппа, отметил Гинцбург. Он объяснил, что там содержатся общие для всех вирусов гриппа части, «которые фактически не меняются от одного штамма к другому».

В этом эпидсезоне заболеваемость гриппом может подскочить в 1,5-2 раза, поскольку он проиграл конкуренцию ковиду. Вакцинироваться уже поздно, но можно защитить людей из группы риска, рассказал «360» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.