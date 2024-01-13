Эксклюзив 13 января 2024, 16:45 Скачки сахара не побеспокоят. Россиянам назвали топ полезных продуктов для замены пищевого мусора Врач Соломатина назвала зефир и темный шоколад альтернативой вредным сладостям Unsplash

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Чтобы избежать скачков сахара в крови, необходимо сбалансированное питание. Вкусные и полезные продукты, о которых «360» рассказала диетолог Елена Соломатина, насытят организм нужными элементами.

Полезная тарелка

Обязательный компонент правильного рациона — клетчатка. Она содержится в цельнозерновых крупах, овощах и фруктах. Также в меню должен присутствовать нежирный белок. Им богаты куриная грудка, индейка, рыба, нежирная телятина и яйца, отметила Соломатина.

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Следует употреблять и растительный белок, который можно найти в нуте, фасоли, горохе и орехах. Эти же продукты содержат полезные жиры, обеспечивающие чувство сытости и дающие более длительную энергию — в отличие от «пищевого мусора».

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К последнему относится белая мука, выпечка, печенье и другие подобные продукты. Они провоцируют стремительное повышение глюкозы в крови и очень быстрое выделение инсулина, который должен эту глюкозу убрать. В результате начинаются скачки сахара. Из-за них портятся стенки сосудов и ухудшается работа печени. Однако углеводы человеку тоже нужны, но они должны быть медленными.

«Обычно для здорового человека тарелка делится так: половина тарелки — это салаты, желательно некрахмалистые овощи, то есть зелень, огурцы, помидоры, кабачки, листовая всевозможная зелень, редиска и так далее. Другая половина делится еще пополам. На одной четверти — полезные углеводы типа гречки, типа бурого риса. <…> А еще одна четверть тарелки — это белок», — сказала диетолог.

В рацион также следуют включить хром. Он содержится в морепродуктах и в какао.

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Полезные десерты

Привычные сладости можно заменить сухофруктами, темным шоколадом, ягодами, фруктами, орехами, зефиром и пастилой, рассказала диетолог. Какао с теми же финиками или кусочком темного шоколада насытят организм энергией.

Клетка получила энергию, особенно мозг начинает радоваться: все хорошо, и он говорит, что не надо больше энергии, достаточно. И работает на этой энергии какое-то время совершенно спокойно. Елена Соломатина диетолог

В заключение собеседница «360» добавила, что для предотвращения скачков сахара, помимо правильного питания, нужен качественный сон. Для его обеспечения нужно употреблять антистрессовые продукты — бананы, черешню, мороженое и травяные чаи. Они снимают общую тревожность и, соответственно, регулируют сахар в крови.

Соломатина напомнила, что глюкоза все же необходима для нормального функционирования организма.

«Нам необходима глюкоза, потому что мозг питается исключительно глюкозой, потом мышцы и печень запасают ее в виде гликогена. То есть это совершенно необходимый компонент, потому что если вдруг наступает эффект гипогликемии, то человек буквально теряет сознание, <…> спутанность сознания, слабость, холодный пот и так далее. Вплоть до комы», — подытожила Соломатина.

Ранее она посоветовала употреблять настой фенхеля. Этот напиток поспособствует укреплению организма, поможет сердцу и нервной системе.