Эксклюзив 13 января 2024, 15:00 Успокоит нервы и укрепит кости. Врач назвал лучший напиток для здоровья Врач Соломатина: настой фенхеля поможет сердцу, костям и нервной системе piqsels

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Напиток, который на удивление богат микроэлементами, в беседе с «360» назвала врач-диетолог Елена Соломатина. Этот отвар можно назвать самым настоящим эликсиром красоты, молодости и здоровья.

Польза фенхеля

Фенхель очень похож на укроп и используется уже давно. Многие мамы знают: когда у ребенка колики, метеоризм или вздутие живота, необходимо дать укропную водичку. Чаще используют как раз либо укроп, либо фенхель. Последний представляет собой разновидность укропа.

Часто, конечно, используется у взрослых. Так как обладает спазмолитическим действием, расслабляет, улучшает желчеотделение, расслабляет кишечник, убирает спазмы, то хорошо за счет этого воздействует на нервную систему, оказывает такое успокаивающее расслабляющее действие. Елена Соломатина диетолог

Фенхель богат веществами, обладающими бактерицидными и отхаркивающими свойствами. Отвар оказывает жаропонижающий эффект, поэтому его используют в качестве комплексной терапии при простудных болезнях. Растение содержит большое количество витамина С, что тоже очень благоприятно воздействует на иммунную систему.

«Есть много антиоксидантов, поэтому предотвращает окисление клеток и тканей, что часто происходит именно в момент простуды», — добавила Соломатина.

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При наружном применении растение улучшает состояние кожи, устраняет язвочки и гнойнички. Фенхель полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях. В целом как продукт питания оказывает профилактическое действие, регулирует кислотно-щелочной обмен, предотвращает заболевания мочевыделительной системы.

Фенхель служит источником витаминов группы В, магния, калия, кальция и фосфора. Такой состав укрепляет кости и сердце, устраняет запоры и выводит лишнюю жидкость из организма. В связи с этим отвар часто используют для похудения. Растение также улучшает состояние кожи, волос и ногтей — его можно применять как косметическое средство.

Опасность отвара из фенхеля

Нужно помнить, что так как фенхель содержит достаточно активные вещества, им не нужно сильно увлекаться. В отдельных случаях растение может вызвать аритмию. Речь идет о людях, которые страдают изменениями со стороны сердечной мышцы.

Нужно сразу сказать, что все равно не нужно его безумно использовать, потому что все-таки эта травка достаточно аллергенная. Елена Соломатина диетолог

Несмотря на то, что фенхель улучшает лактацию, он противопоказан беременным и кормящим женщинам, предупредила Соломатина. Отваром не стоит злоупотреблять людям с камнями в желчном пузыре.

Оптимальной и безопасной дозой станет полстакана отвара фенхеля в день. Некоторые могут употреблять напиток два раза в сутки. Однако перед применением лучше проконсультироваться с врачом.