Здоровье 07 августа 2023, 17:10 Выходные в Москве и Подмосковье обернулись спасением утопающих. Шесть правил безопасного отдыха у водоема Врач-нарколог: алкоголь на пляжном отдыхе опасен для организма, он расслабляет мышцы РИА «Новости»

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Из-за высокой температуры в Москве и некоторых городах Подмосковья на выходных объявили оранжевый уровень погодной опасности. Жители решили спасаться от жары у водоемов, в итоге в некоторых случаях отдых закончился спасением утопающих. О главных правилах безопасного отдыха у воды — в материале «360».

Случаи утопления в Москве и Подмосковье

Столичные и подмосковные пляжи на прошедших выходных были забиты желающими искупаться из-за аномальной жары. По данным Telegram-канала SHOT, как минимум восемь человек утонули за это время. Некоторые умерли на глазах у других отдыхающих.

Так, 35-летний мужчина погиб в своей день рождения — он отмечал его у Большого Перовского пруда в Новогирееве. СМИ сообщили, что в состоянии алкогольного опьянения житель столицы полез в воду, доплыл до середины и начал тонуть.

Его пыталась спасти возлюбленная, однако тонущий начал хвататься за нее и топить. Девушка испугалась и поплыла обратно, а на помощь отправились друзья. К тому моменту мужчина уже наглотался воды и умер в машине скорой.

В Зеленограде 65-летнего пенсионера вытащили из Школьного озера. В состоянии клинической смерти его увезли в реанимацию — откачать не удалось. В Ульяновском лесопарке утонул 42-летний уроженец Бурятии: мужчину нашли в воде уже мертвым.

В Мытищах скончался девятиклассник, поплывший на матрасе с братом по Пироговскому водохранилищу. Подросток прыгнул в воду, но обратно не всплыл. Его тело нашли на глубине двух метров.

Житель Серпухова обнаружил труп, когда пошел купаться в реке под Шуруповским мостом. Погибшим оказался 63-летний уроженец Николаевской области.

В Малаховке погиб 17-летний студент, который в одиночку пошел купаться в озере, а в поселке Новосиньково на плотине утонул 15-летний подросток.

В реке Метелке в Пушкине умер 52-летний мужчина. Он был в состоянии алкогольного опьянения вместе с двумя друзьями. Как стало известно Telegram-каналу SHOT, мужчина в шутку начал раскачивать лодку, привстав на ноги и держась руками за борта. В итоге она перевернулась.

Спасение утопающих

Из-за роста числа людей, отдыхающих у водоемов из-за жары, на водных акваториях столицы увеличили количество спасателей до 100 сотрудников. Об этом сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В Москве работали 25 поисково-спасательных станций, которые расположились с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми: 13 — на Москве-реке, две — на Химкинском водохранилище и десять — на внутренних водоемах.

Если рядом нет спасателей, можно постараться оказать первую помощь тонущему человеку самостоятельно. Однако член общественной организации «Российский союз спасателей» Алексей Дударев подчеркнул, что в первую очередь необходимо сообщить о случившемся в 112.

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Меры безопасности для отдыхающих

Пляжи у пресных водоемов привлекают своей доступностью. Хотя сотрудники спасательных бригад начеку, жителям важно помнить о технике безопасности, чтобы наслаждаться отдыхом и избежать неприятных ситуаций.

Будьте осторожны с глубиной и температурой воды

Если вы не умеете хорошо плавать, не удаляйтесь слишком далеко от берега и не заходите на глубину. Учитывайте, что рельеф дна может меняться, и будьте особенно осторожны в новых местах.

Из-за резкого перепада температуры может возникнуть спазм сосудов или судороги мышц. Длительное пребывание в холодной воде также чревато сильным спазмом капилляров, из-за чего поток крови резко сокращается. Это грозит кислородным голоданием, а также перенасыщением тканей недоокисленными продуктами.

РИА «Новости»

Пользуйтесь разрешенными пляжными зонами

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал «360», что купаться нужно только на специально оборудованных пляжах. В таких местах, помимо спасателей, есть щиты со спасательными кругами.

Если спасателя рядом нет и вы видите, что кто-то тонет, нужно кинуть спасательный круг с щита [утопающему] и подать сигнал опасности спасателям. Если вы сами еле держитесь на воде и ринулись спасать другого, это может не очень хорошо закончиться. Сергей Щетинин

Прежде чем войти в воду, уточните, где находятся разрешенные зоны для купания. Соблюдайте указания спасателей и обращайте внимание на знаки, предупреждающие о различных опасностях или запрете на купание. Заранее изучите информацию о пляжах, где можно купаться.

Наблюдайте за детьми

Если вы отдыхаете с детьми, всегда держите их под присмотром и близко к себе, особенно во время купания. Не отпускайте несовершеннолетних одних в воду. Если ребенок плавает не слишком умело, используйте круги и нарукавники.

РИА «Новости»

Не купайтесь под влиянием алкоголя или наркотиков

Плавание в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения может быть опасным и повышает риск несчастного случая.

Врач-нарколог Алексей Казанцев напомнил в разговоре с «360», что алкоголь на пляже всегда опасен. В жару происходит обезвоживание организма, что еще сильнее обостряет действие спиртного.

Солнце и алкоголь потенцируют вывод калия, натрия, магния и кальция. Начинаются обезвоживание организма и сгущение крови. Алексей Казанцев

В состоянии измененного рассудка человек может заснуть на солнце, добавил врач. В результате есть риск получить солнечный удар.

«Алкоголь — миорелаксант, он расслабляет мышцы и ухудшает координацию движений и скорость реакции, которые необходимы на воде. Человек может пойти плавать и заснуть прямо на воде. Общая мышечная слабость довольно часто оборачивается летальным исходом», — предупредил Казанцев.

РИА «Новости»

Используйте спасательные средства

Если вы не чувствуете себя уверенно в воде, надевайте нарукавники или плавайте на матрасе. Они помогут оставаться на поверхности в случае, например, усталости. Однако это не 100%-ный гарант безопасности.

Защита от солнца и гидратация

Защитите свою кожу от солнечных ожогов, используя солнцезащитный крем с достаточным SPF. Носите легкую пляжную одежду, шляпу и солнцезащитные очки. Не забывайте пить воду, чтобы предотвратить обезвоживание.