Экология 07 августа 2023, 10:00 Москвичей предупредили о жаре до +33 градусов 7 августа Гидрометцентр: до +34 градусов будет 7 августа в Москве и Подмосковье Freepik

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Жара в московском регионе продолжается. Днем 7 августа в Москве и Подмосковье ожидается до +33…+34 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр на своем сайте.

По данным синоптиков, в понедельник возможна небольшая облачность, но без осадков. Температура воздуха в Москве поднимется до +31…+33 градусов, ночью похолодает до +18. Жителям Московской области пообещали +29…+34 градуса тепла. В ночные часы температура снизится до +16 градусов.

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Специалисты Гидрометцентра заявили, что в понедельник в столице будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 15 метров. Атмосферное давление составит 743-747 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни ряд регионов России ожидает экстремальная жара. Речь идет, в частности, о Ставропольском и Краснодарском краях, Тамбовской и Белгородской областях. Там воздух может прогреться вплоть до +42 градусов.