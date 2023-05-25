Здоровье 25 мая 2023, 19:18 👀 С глаз долой. Грозит ли России дефицит контактных линз? Врач-офтальмолог Шилова: дефицит линз в РФ — серьезная проблема и для людей, и для врачей Freepik

Читать 360tv в

Российские оптики стали получать уведомления о приостановке поставок контактных линз. Американские импортеры занимают больше половины рынка, что загоняет отечественные компании из этой сферы в режим критической ситуации. Можно ли избежать трудностей с импортом или скоро всем россиянам придется носить очки — в материале «360».

Снова санкции

Уведомления о приостановке импорта в Россию начали поступать от американской компании Johnson & Johnson, сообщил «Коммерсант». Она производит контактные линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, которые пользуются большой популярностью у покупателей.

В прошлом году оптики тоже жаловались на проблемы с поставками. Как писал «Коммерсант», Johnson & Johnson в марте 2022-го не отгружала все типы линз и вводила квоты на импорт, но затем он возобновился.

Freepik

На прошлой неделе Минпромторг США расширил санкции на ввоз товаров в Россию. Теперь производители контактных линз должны получать экспортные лицензии, но прямых ограничений на поставки нет.

По информации ТАСС, не стоит переживать раньше времени. Есть вероятность, что отечественные оптики смогут наладить параллельный импорт.

Тем не менее вопрос цены на американскую продукцию остается открытым. Как утверждают сами покупатели, стоимость линз уже стремительно растет.

Проблемы куда серьезнее

Врач-офтальмолог высшей категории и профессор Татьяна Шилова заявила в беседе с «360», что ситуация с импортом линз из США намного серьезнее. По ее словам, проблема коснулась не только российских оптик, но и клиник, которые используют интраокулярные линзы для операций.

«Такие линзы применяют как импланты внутрь глаза для хирургии. Johnson & Johnson действительно перестала отгружать этот важный продукт. Число людей, желающих сделать операцию, — огромное, а линз — ограниченное количество. На параллельный импорт в ближайшее время мы пока не можем рассчитывать», — объяснила медик.

РИА «Новости»

Отечественного аналога линз-имплантов не существует, подчеркнула Шилова. В России выпускают собственные мягкие и жесткие линзы, однако выбор и объемы партий невелики.

Быстро нарастить массовое производство контактных линз при всем желании не получится. Татьяна Шилова врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, микрохирург

Дефицит на рынке станет проблемой и для людей, которые носят контактные линзы по медицинским показаниям, отметила врач. Очками не всегда можно скорректировать и добиться нужной остроты зрения.

Шилова сравнила ситуацию с импортом с прошлогодней проблемой. Но изменения на сегодня более значимые: в 2022 году была стихийная задержка, когда поставщики перестраивали логистику, компании отправляли товар и называли точные сроки получения. Теперь все иначе.

«Сейчас сроки нам никто не сообщает. Мы получаем письма с формулировкой „срок неопределенный“. Это, конечно, не очень хорошо», — сказала эксперт.

Freepik

Хорошее в плохом

Шилова допустила, что рост цен и дефицит самого продукта могут стать мощным стимулом для отказа от линз.

«Как хирург, я всегда была против контактных линз. Как-никак это считается инородным телом в глазу. Сделанная вовремя лазерная коррекция зрения помогает решить проблему, избавляя человека от дискомфорта», — заявила она.

РИА «Новости»

Однако, напомнила офтальмолог, не всем людям можно делать такие операции. У многих пациентов могут быть противопоказания, поэтому такая альтернатива подойдет не каждому.

Переходим на аналоги?

На рынок «глазной» продукции начали выходить японские контактные линзы. Но есть несколько нюансов: любой продукт, которым человек пользуется длительное время, должен обладать теми же свойствами, что и предыдущий, предупредила Шилова.

«Линзы должны не вызывать аллергических реакций. Переход на любой другой продукт сопряжен с риском непереносимости. При производстве могут использовать другой материал и покрытие, сама „механика“ может сильно отличаться», — объяснила собеседница «360».

РИА «Новости»

Обходные пути заказа линз

Многие российские покупатели будут приобретать американскую продукцию на сторонних площадках, таких как маркетплейсы и другие онлайн-магазины, добавила Шилова. Опрометчиво верить качеству такой продукции не стоит.

Помимо этого, линзы из США можно заказывать из стран ближнего зарубежья, которые не подпали под санкции, например из Казахстана.

«В любом случае выходить из положения как-то придется. Но это значительно усложнит жизнь потребителя», — подытожила врач-офтальмолог.