Здоровье 24 мая 2023, 21:52 Дефицит контактных линз в России закроют параллельным импортом Минпромторг восполнит нехватку зарубежных контактных линз параллельным импортом РИА «Новости»

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Прекратившие поставки в Россию контактные линзы иностранные бренды включат в список товаров, поставляемых параллельным импортом. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли сообщил ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что это решение примут в самые кратчайшие сроки, если информация об отмене ввоза товара подтвердится.

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«В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта», — заявили в пресс-службе.

О предстоящем дефиците контактных линз сообщила радиостанция «Коммерсант FM» со ссылкой на представителей рынка. Собеседники журналистов пояснили, что получили уведомления от поставщиков иностранного бренда Johnson & Johnson уведомления о приостановке отгрузки товаров. Компания производит контактные линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.

Власти США включили контактные линзы в список запрещенных товаров для ввоза в Россию на прошлой неделе.

По данным радиостанции BFM, в России есть три производителя контактных линз. Но одна выпускает товар для ночного ношения и восстановления зрения. В другие предприятия заявили, что зависят от импортных поставок расходников.