Здоровье 02 февраля 2024, 01:55 Родители отрицали ВИЧ и погубили сына. Терапия могла дать долгую жизнь? Иммунолог Болибок объяснил, чем важна антиретровирусная терапия для людей с ВИЧ РИА «Новости»

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Лечение девятилетнего мальчика с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Карасайской районной больнице Казахстана закончилось смертью пациента. О статусе ребенка медики узнали только после его ухода из жизни. Мать и отец тоже с положительным статусом, но в существование ВИЧ не верят. Поэтому они не проходили терапию сами и не давали таблеток ребенку. С момента открытия ВИЧ прошло более 40 лет. Врачи научились с ним бороться, а пациенты — жить полноценной жизнью. Но вокруг возбудителя до сих пор ходит множество мифов, от которых количество смертей только растет.

ВИЧ-положительная семья

О ВИЧ-инфекции семья умершего мальчика знала с 2016 года. Возбудитель сначала обнаружили у матери, а затем у ее мужа и двухлетнего сына. Всех поставили на учет в областном центре профилактике и борьбы со СПИДом. Но это оказалось бесполезно.

Семья в свой диагноз не поверила и бесплатную антиретровирусную терапию проходить отказалась. Врачи ездили к ним домой, чтобы оставить лекарства, направляли психологов и просили регулярно сдавать анализы. Но взрослые не выполняли рекомендации медиков. При этом мать мужа — врач на пенсии полностью их поддерживала.

Пять лет назад женщина забеременела. Врачи впали в панику: положительный статус у отца и матери, плюс кормление грудью, как результат у новорожденной девочки обнаружили ВИЧ.

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Только смерть сына заставила мать одуматься и она начала давать таблетки младшей дочери. Сама она от лечения отказалась окончательно. Врачи рассчитывают, что эффект у девочки станет виден через анализы, которые ей предстоит сдать через месяц.

Отрицатели вируса

Подобных историй, когда взрослые люди, убежденные что ВИЧ не существует, становятся причиной смерти детей, достаточно много. Все они заканчиваются печально, несмотря на все попытки врачей спасти пациентов.

В 2017 году в Санкт-Петербурге так закончилась история девочки с положительным ВИЧ-статусом. Ее приемные родители не верили в существование вируса.

Еще до прихода в семью девочка находилась на учете в городском Центре борьбы со СПИДом получала антиретровирусную терапию, которая снижала количество вируса в крови. Но новые родители сочли ребенка здоровым и от дальнейшего приема лекарств отказались.

Только во время планового обследования врачи узнали, что вирусная нагрузка у девочки близка к критической. Они обратились в суд, который признал их правоту и поручил семье обеспечить ребенка лекарствами и регулярной диагностикой. Но выполнять это решение мама и папа не спешили. Органы опеки и приставы повлиять на них не могли.

РИА «Новости»

На помощь снова пришли врачи. Когда девочку привели на прием, медики вызвали скорую и ее отправили в отделение интенсивной терапии. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, его иммунная система с трудом противостояла инфекции.

Из больницы девочку забрала приемная мать. Спустя год после смерти ребенка следователи завели уголовное дело против приемных родителей за причинение смерти по неосторожности и оставление в опасности.

Важность профилактики

Уникальность ВИЧ в том, что человек до сдачи анализов может даже не знать о его существовании. Возбудитель может находиться в организме годами и десятилетиями пока не разовьется в до третьей смертельной стадии — СПИДа (синдром приобретенного иммунодефицита). Поэтому так важна профилактика. Об этом «360» рассказал и ммунолог Владимир Болибок.

Он пояснил, что главной целью вируса являются иммунные клетки человека. Возбудитель поражает рецепторы на их поверхности и они теряют способность противостоять заболеваниям. Современная антиретровирусная терапия останавливает развитие ВИЧ и не дает ему размножаться.

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Несмотря на то, что ВИЧ себя никак не проявляет, анализ крови всегда покажет его наличие. Это позволяет начать терапию, как можно раньше. Такие тесты редко дают ошибку.

Распространяется вирус через биологические жидкости человека: кровь, сперма, пре-эякуляционные и влагалищные выделения, грудное молоко.

Если беременная женщина принимала терапию во время беременности, то вероятность родить здорового малыша составляет 98%, но от кормления придется отказаться и сразу перейти на смеси.

По мнению иммунолога Болибока, самыми распространенными способами заражения являются незащищенные сексуальные контакты и использование одного шприца для инъекций разных людей.

Даже гетеросексуальные контакты приводят к заражению. У человека могут быть микроповреждения слизистой половых органов, и через них микрокапли крови могут также попасть в организм здорового человека. Но наиболее опасный в этом случае — гомосексуальный половой контакт. Владимир Болибок Иммунолог

Эксперт добавил, что передача инфекции может произойти и «бытовым» путем. В основном это затрагивает сферу красоты и здоровья, в частности салоны педикюра и маникюра, любые косметологические услуги, предусматривающие инъекции, походы в парикмахерскую и стоматологические клиники.

К сожалению, вылечиться от ВИЧ полностью нельзя. Но современные лекарства способны максимально снижать вирусную нагрузку и уводят ее до неопределяемого уровня. Это означает, что носитель больше не может передавать инфекцию. Но лекарства ему придется пить всю жизнь, которая может стать долгой.