Подмосковье 09 января 2024, 15:35 Десять мест для Крещенских купаний оборудуют в Одинцовском округе пресс-служба Администрации Одинцовского округа

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На территории Одинцовского округа подготовят 10 мест для Крещенских купаний. Рядом с площадками оборудуют пункты обогрева и питания.

Крещенские купания на территории Одинцовского округа пройдут в ночь на 18 и 19 января 2024 года. Основным местом Крещенских купаний станет купель Саввино-Сторожевского монастыря. Она будет работать с 20:00 18 января до 16:00 19 января.

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Для безопасности жителей подходы к водоему и купели оборудуют специальными настилами. У купелей будут дежурить спасатели, полицейские и медики.

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