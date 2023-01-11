Здоровье 11 января 2023, 23:51 Некоторые лекарства пропали из аптек. Пора запасаться? Эксперт фармацевтического рынка Беспалов: перебоев в поставках лекарств в Россию нет РИА «Новости»

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Росздравнадзор предупредил россиян о задержках доставки лекарств в аптеки в связи с повышенным спросом. Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев заверил, что ситуация с производством и поставками лекарств в России стабильна. По его словам, отсутствие отдельных препаратов в конкретных аптеках носит кратковременный характер. Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал «360» о проблемах на фармацевтическом рынке и о том, стоит ли россиянам закупаться лекарствами.

Глобальных проблем удается избежать

Росздравнадзор заявил, что из-за повышенного спроса на некоторые лекарства возможны задержки поставок нужного количества препаратов в аптеки. Специалисты ведомства заверили россиян, что дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей, чтобы лекарства поступали в аптеки оперативно. Министерство здравоохранения также успокоило население, заявив, что ситуация с лекарственными средствами в России — спокойная. Собеседник «360», эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в целом поддержал заявление Миндрава. По его словам, глобальных проблем нет.

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«Вы знаете, глобальных проблем действительно нет, их удается избежать», — заявил он.

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По его словам, в России после начала спецоперации была проделана большая работа в отношении поставок импортных препаратов, а также сырья для производства отечественных лекарств.

«По большому счету, эта работа производилась еще в прошлом году после старта специальной военной операции. Наиболее острый период переделки в плане логистики и поиска новых контрагентов пришелся на период март–май прошлого года», — сказал Беспалов.

РИА «Новости»

Некоторые поставщики отказываются сотрудничать с Россией

Отдельные сложности все же возникают. Если говорить об иностранных препаратах, то в основном они касаются логистики. Производители российских лекарств чаще сталкиваются с проблемой поиска альтернативных поставщиков различной продукции, которая требуется для производства лекарственных препаратов: упаковочных материалов, вспомогательных веществ и так далее.

«В ситуации, когда отдельные европейские поставщики отказываются от отгрузок в Россию, когда в принципе условия работы меняются и с точки зрения финансовой составляющей, и с точки зрения организационных процессов, приходится искать какие-то альтернативы на других рынках, в том числе, может быть, на азиатском направлении и в каких-то иных регионах. Но этот процесс — он перманентный. Я думаю, что сейчас какой-то острой проблематики действительно нет в этом отношении. Большая часть проблем решается в рабочем режиме, и надо сказать, что достаточно неплохо решается», — рассказал эксперт.

РИА «Новости»

Дефицит некоторых антибиотиков

Он отметил, что редкие перебои случаются, но не все они связаны со спецоперацией или санкционными ограничениями.

«Потому что есть проблемы другого порядка, скажем, дефицит отдельных антибиотиков. Он сейчас наблюдается во всем мире и связан с проблемами у производителей в Китае», — уточнил Беспалов.

Чисто российские проблемы

По его словам, встречаются проблемы и «чисто российские», например, связанные с регулированием цен на жизненно необходимые препараты.

«Уже почти год невозможно приобрести ибупрофен в свечах для детей. Это связано с невозможностью перерегистрации цены на препараты перечня жизненно необходимых и важнейших [лекарств]. Производить его по тем ценам, которые внесены в реестр, просто экономически невозможно», — заключил собеседник «360».

Росздравнадзор напомнил, что временным отсутствием некоторых лекарств могут пользоваться мошенники. Они предлагают внести предоплату за доставку нужного препарата. Приобретенные через перекупщиков таблетки могут оказаться подделками — хорошо, если просто пустышками. Иногда они могут быть опасны, поэтому, совершая такие сделки, люди рискуют не только кошельком, но и здоровьем.