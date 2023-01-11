Здоровье 11 января 2023, 12:21 Росздравнадзор предупредил о возможных задержках поставок ряда лекарств Росздравнадзор: возможны задержки поставок ряда лекарств, не стоит идти к перекупщикам freepik

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Задержки с поставками некоторых лекарств в аптеки возможны в России. Об этом заявил Росздравнадзор в своем Telegram-канале.

«Дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации», — сказано в сообщении.

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Росздравнадзор добавил, что временным отсутствием препаратов воспользовались мошенники. Они предлагают внести деньги за доставку нужного лекарства. Ведомство обратило внимание россиян на то, что приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться подделкой. Жители России в этом случае рискуют не только своими средствами, но и здоровьем.

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко осенью 2022 года заявил, что ситуация с лекарствами в стране остается стабильной. Однако промышленные и научные компетенции все же стоит наращивать. По его словам, ни одно государство в мире не производит все лекарства, но развитые страны создают по возможности много производственных площадок для этого. Об этом напомнило РИА «Новости».