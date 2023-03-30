Здоровье 30 марта 2023, 23:42 Паразитирующий на растениях гриб впервые заразил человека. Первый звонок новой пандемии? Микробиолог Плисов: грибы не заражают людей, но могут мутировать и стать опасными РИА «Новости»

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Сюжет игры и одноименного сериала The Last of Us, где человечество стало жертвой заражения мутировавшего гриба кордицепса, стал реальностью. Пока речь идет только об одном случае в Индии: врачи обнаружили у 61-летнего пациента заражение грибом хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum). Обычно он поражает только растения, на которых паразитирует. Говорить о серьезном риске для людей пока рано. Но в случае дальнейшего повышения температуры воздуха на планете опасность заражения возрастет.

Нулевой пациент

Хондростереум пурпурный обычно заражает деревья из семейства розовых. О том, что растение умирает, можно понять по окрашенным в серебряный цвет листьям. Но индийские врачи даже не подозревали, что им придется иметь дело с первым в истории заражением человека.

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В опубликованном журнале Medical Mycology Case Reports отчете врачи рассказали, что на прием поступил 61-летний мужчина, которого мучали сильный кашель, боль в горле и постоянное утомление. Симптомы не проходили около трех месяцев. Когда состояние стало совсем критическим, он обратился к врачам.

На снимках компьютерной томографии медики обнаружили гнойное воспаление трахеи. Жидкость откачали и отправили на исследования. Только спустя несколько экспериментов врачи выяснили, что речь идет о грибковом заражении. Но определить его вид не смогли.

Medical Mycology Case Reports

Биоматериалы передали специалистам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые секвенировали ДНК гриба и выяснили, что речь идет о хондростереуме пурпурном.

Работающий микологом, то есть специалистом по изучению грибов, пациент отрицал, что сталкивался с таким видом. Но отметил, что проводил исследования по изучению грибов, растущих на умирающих деревьях.

Пациента вылечили. Ему постоянно откачивали гной из горла и прописали тяжелый курс антибиотиков на два месяца. Спустя два года после выздоровления рецидива не произошло.

РИА «Новости»

Опасные грибы

Только немногие из миллионов грибов, по данным исследования, могут проникнуть в организм человека или животного, чтобы паразитировать на нем. Они устойчивы к температуре тела, желудочной кислоте и реакции иммунной системы.

В октябре 2022 года ВОЗ выпустила список самых опасных грибковых патогенов. В первых строчках оказался Candida auris, про который также написали изучавшие индийского пациента. Они напомнили, что этот мутировавший гриб впервые обнаружили в 2009 году у пациентки больницы Японии. С тех пор он распространился по всему миру.

При ослабленном иммунитете гриб поражает слизистые, вызывая кандидоз, который распространяется по ротоглотке, пищеводу, появляется на половых органах, а также может атаковать сердце, кости и другие внутренние органы. При этом он очень устойчив к противогрибковым препаратам и способам дезинфекции.

Чаще всего он распространяется вспышками среди пациентов больниц. Смертность от заражения составляет от 20 до 50% зараженных.

По мнению ученых, глобальное потепление и другие действия цивилизации могут привести к тому, что таких заболеваний станет больше.

Грибы часто мутируют и адаптируются к новым условиям жизни, поэтому вполне могут привыкнуть к температуре тела человека и обойти иммунную систему, попадая внутрь организма через дыхательные пути или повреждения на коже. Особенно это опасно для людей с ослабленным иммунитетом.

РИА «Новости»

Близкий враг

Информации по индийскому пациенту недостаточно. Он мог находиться в особых, уникальных условиях с существенно пониженным иммунитетом. Такое предположение высказал в беседе с «360» микробиолог и популяризатор науки Евгений Плисов. Он напомнил, что грибы по своей природе — паразиты, но они мало заточены на то, чтобы жить в человеке. Больше предпочитают растения. Хотя риск того, что они могут переключиться на людей, все же есть.

«Смысл паразитизма, а также разных патогенов, вызывающих болезни, заключается в том, чтобы высасывать из более крупного организма все питательные вещества. Человек полон таких веществ», — заявил Плисов.

Эксперт отметил, что в особой зоне риска находятся люди со сниженным иммунитетом, переохлаждением или нюансами биохимии. Это позволяет грибу или другому виду паразита проникнуть внутрь человека.

Обычно грибы не заражают людей. Так что это уникальный случай. Но то, что его вылечили, позволяет думать, что серьезной эпидемии, как в сериале The Last of Us, у нас не будет. Евгений Плисов микробиолог

Плисов согласился с мнением в статье, что повышение температуры на планете заставит грибы адаптироваться и мутировать.

«Это означает, что они станут ближе к температуре человеческого тела. Поэтому можно предположить что какой-то паразит, в том числе гриб, может так мутировать, что начнет заражать людей», — заявил эксперт.

Высокий риск здесь для той же Индии, где высокая влажность, антисанитария и проблемы со здравоохранением среди бедных слоев населения.