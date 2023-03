Сюжет игры и одноименного сериала The Last of Us, где человечество стало жертвой заражения мутировавшего гриба кордицепса, стал реальностью. Пока речь идет только об одном случае в Индии: врачи обнаружили у 61-летнего пациента заражение грибом хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum). Обычно он поражает только растения, на которых паразитирует. Говорить о серьезном риске для людей пока рано. Но в случае дальнейшего повышения температуры воздуха на планете опасность заражения возрастет.