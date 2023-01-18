Культура 18 января 2023, 11:54 Кинокритик выделил три интриги для зрителя в сериале The Last of Us

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Кинокритик Сергей Сычев объяснил «Известиям», с какими тремя интригами для российского зрителя связан новый сериал «Последние из нас», который снят по мотивам видеоигры The Last of Us.

«Первая — выйдет ли он официально на „Амедиатеке“, как обычно у нас выпускают контент НВО. К сожалению, этого не произошло, хотя, возможно, сериал появится там позже», — допустил Сычев.

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Вторая интрига, по его словам, заключается в том, насколько сериал совпадает с оригинальной видеоигрой. Он заметил, что риск тут был особенно велик, так как киноадаптации игр практически всегда оказываются неудачными.

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«На этот счет в итоге нет единого мнения, но все же видно, что, хотя сюжет игры и сериала не вполне совпадает, в общем визуальном стиле создатели шоу постарались не отходить от оригинала», — продолжил собеседник издания.

Третью интригу он связал с режиссером Кантемиром Балаговым и оператором Ксенией Середой, которых привлекли к съемкам сериала. Середа осталась, а Балагов ушел.

«И именно ее операторский почерк делает „Одни из нас“ настолько эффектным и зрелищным, хотя и очень жаль, что создатель „Тесноты“ и „Дылды“ не вложил сюда свое авторское видение», — выразил сожаление кинокритик.