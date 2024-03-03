Здоровье 03 марта 2024, 20:12 Осторожно, витамины. Как поддержать организм правильно Врач Соломатина объяснила опасность бесконтрольного избыточного приема витаминов Unsplash

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Пожилой британец попал в больницу с гиперкальциемией после девяти месяцев чрезмерного приема витамина D. Спасти пациента не удалось. Казалось бы, то, что витамины нельзя принимать ударными дозами по собственному желанию, — очень простое и известное правило. Однако случаи злоупотребления все равно имеют место быть. И, как показала история мужчины из Великобритании, повышенное увлечение ими может даже стоить жизни.

Девять месяцев ударной дозы витамина D

О смерти пациента с гиперкальциемией в Великобритании сообщил Business Insider. Мужчине было 89 лет.

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По данным издания, пенсионер девять месяцев принимал пищевую добавку с витамином D, в мае 2023-го его госпитализировали из-за повышенного уровня кальция. Это состояние опасно — оно может вызывать проблемы с сердцем, образование камней в почках и ослабление костей.

РИА «Новости»

Анализы пациента показали, что уровень витамина D в организме достиг максимума, «когда‑либо зарегистрированного лабораторией», отметил BI.

Через 10 дней после госпитализации он скончался. В качестве основной причины смерти мужчины специалисты указали в отчете сердечную и почечную недостаточность, избыток кальция и токсичность витамина D.

В документе также отметили, что на упаковке добавки, которую принимал пенсионер, не было четкого предупреждения о том, насколько велик риск чрезмерного приема витамина D.

Витамин D требуется для полноценной работы всех органов и систем организма человека, он синтезируется в коже человека под воздействием солнечного света. Также этот витамин можно получить из пищи животного происхождения (яиц, жирной рыбы, сливочного масла, молока).

Когда организму нужно больше витаминов

Смертельный случай из Великобритании «360» обсудил с врачом-диетологом Еленой Соломатиной. В первую очередь эксперт напомнила о том, что витамины служат катализаторами биохимических процессов, которые постоянно происходят в организме человека. От того, какое количество витаминов-катализаторов в нем присутствует, зависит, как эти процессы будут происходить.

«Процесс обмена в тканях идет бесконечно, но иногда нам требуется витаминов больше, иногда меньше. Больше потребность может быть, например, в осенне-зимний, зимне-весенний периоды, сезонные переходы», — пояснила собеседница «360».

Основным поставщиком витаминов, подчеркнула врач, служат ежедневные продукты питания. Речь, конечно, не о чипсах и прочем джанкфуде, а о здоровом рационе, включающем мясо, молоко, масло, овощи и фрукты и прочее.

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«Дело в том, что многие, когда организм ослаблен (а ослаблен он именно стрессом, недостатком солнечных лучей, вирусными заболеваниями и многими другими факторами), объясняют это нехваткой витаминов и начинают пить их в большем количестве», — указала врач.

При этом надо учитывать множество индивидуальных особенностей, которые могут требовать увеличения потребления витаминов. Например, указала Соломатина, если человек курит, ему может требоваться больше витамина C. На нехватку витаминов или их плохое усвоение могут влиять и хронические заболевания, их обострение.

«В случае с витамином D — да, иногда его требуется больше, чем человек может получить от солнца или из тех же продуктов питания, потому что у него рацион обеднен: допустим, он ест какие-то продукты, но там витамина D мало», — отметила собеседница «360».

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Может влиять на усвоение витаминов и возрастной фактор. Бывает, что у пожилых людей процесс идет хуже, чем в более молодом возрасте, добавила врач.

Отдельно эксперт обратила внимание, что часть витаминов являются водорастворимыми, а часть — жирорастворимыми. И если для вывода водорастворимых витаминов организму приходится потрудиться, то в случае с жирорастворимыми, каковым как раз является витамин D, все обстоит сложнее — они накапливаются в организме.

«И если принимать их больше, чем положено, лучше, чтобы это рекомендовал врач, который хорошо знает пациента, учитывает анализы, сопутствующие заболевания и так далее», — указала Соломатина.

РИА «Новости»

Самостоятельный прием витаминов: что надо знать

Если человек принимает решение не идти к врачу, а принимать витамины самостоятельно, эксперт рекомендовала выбирать производителя с хорошей репутацией, отдавать предпочтение проверенным компаниям.

«Это не должны быть какие-то компании-однодневки, потому что они могут написать все что угодно [в описании препарата], а на самом деле стандарт не соблюдать. И при самостоятельном приеме всегда лучше употреблять их в несколько заниженной форме», — добавила специалист.

Важно изучить инструкцию на банке или вкладыш в упаковке и ни в коем случае не превышать рекомендованную дозировку, необходимую суточную норму. Елена Соломатина врач-диетолог

Вместе с тем, уточнила Соломатина, надо понимать, что норму можно скорректировать в каждом отдельном случае с учетом разных моментов, в том числе и места жительства человека.

«Потому что кто-то живет в теплых местах, где много солнца, кто-то любит и ест в большом количестве печень трески, салаты с ней делает и так далее. Индивидуальные особенности тоже нужно учитывать», — добавила она.

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Тем не менее если принято решение покупать и пить витамины самостоятельно, важно придерживаться инструкции, чтобы не навредить себе. То есть речь не должна идти о том, что человек сам себе назначает не рекомендуемую среднюю дозировку, а пьет лечебную, которая действует как лекарство при острой необходимости

«Повышенную норму ни в коем случае нельзя принимать людям, которые просто хотят повысить уровень витаминов, потому что им показалось, что им не хватает чего-то», — подчеркнула врач.

Переизбыток приема витаминов: симптомы и последствия

Первые симптомы передозировки, если говорить о витамине D, схожи с теми, которые вызывает его недостаток, отметила Соломатина.

Человек, который пьет его в большом количестве, может подумать, что это говорит о нехватке витамина, и решит увеличить дозу препарата.

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В итоге он получает еще больше таких же симптомов. И тогда снова наступит на те же грабли: не прекратит прием, а напротив, будет пить витамин в больших количествах.

«И таким образом человек, правда, может довести себя до острых проблем, потому что витамины — это не конфеты. Из продуктов питания организм сам берет нужное, по потребности, а вот в случае с бесконтрольным приемом витаминов можно прийти к очень негативным реакциям», — пояснила эксперт

Еще раз поэтому повторю, витамины — это не конфеты, относиться к ним нужно с осторожностью, расценивать как лекарство с достаточно ощутимыми побочными эффектами. И тем более нельзя назначать себе лечебные дозы витаминов самостоятельно. Елена Соломатина

При избыточном приеме витаминов, по словам Соломатиной, в первую очередь страдает печень, которая начинает пытаться как-то нейтрализовать негативный эффект от происходящего. Можно получить негативную реакцию со стороны нервной системы.

Тот же витамин С, казалось бы, самый безобидный, но, если мы будем им злоупотреблять, это может привести к повышенному камнеобразованию в почках. Елена Соломатина

При повышенном потреблении витамина К есть риск получения повышенной свертываемости крови, заметила она. Так или иначе, некоторые витамины, особенно вкупе с другими компонентами, могут давать абсолютно разные эффекты, которые могут быть и при их недостатке, подчеркнула эксперт.

Соломатина еще раз обратила внимание на необходимость принимать витамины по назначению врача, со сдачей анализов, а не по собственному желанию.