Мир 02 марта 2024, 01:35 Мужчина скончался из-за передозировки витамином D BI: бесконтрольный прием витамина D закончился смертью для пожилого британца Freepik

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Житель Великобритании Дэвид Митченер скончался из-за длительного бесконтрольного приема больших доз витамина D. Об этом сообщило издание Business Insider.

По данным издания, 89-летний мужчина принимал большие дозы витамина D на протяжении девяти месяцев. Тем самым он пытался улучшить состояние своего здоровья. В результате из-за передозировки пищевой добавки у него развилась гиперкальциемия, которая спровоцировала почечную и сердечную недостаточность.

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Британец попал в больницу в тяжелом состоянии. Он умер спустя 10 дней. В анализе крови Митченера обнаружили «максимальные значения» уровня витамина D.

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина ранее посоветовала не посещать солярий ради восполнения в организме витамина D. Лучшим способом выработки этого витамина она назвала пребывание на воздухе под солнцем.