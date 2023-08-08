Эксклюзив 08 августа 2023, 11:30 Одинаковые пачки, честный состав и высокий акциз. Депутат Хамзаев объяснил, как бороться с табакокурением Депутат Хамзаев поддержал увеличение акциза на сигареты дороже 200 рублей pxfuel

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Борьба с никотиновой зависимостью в России не должна ограничиваться повышением цен. Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев поддержал повышение акциза на сигареты и перечислил «360» необходимые дополнительные меры со стороны государства.

Он предупредил, что одним только повышением акциза на 30% для сигарет дороже 200 рублей проблему не решить. Для того чтобы защитить здоровье россиян от вредного действия табака, важно работать комплексно.

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«Безусловно, одним из важных шагов к сокращению потребления никотинсодержащей продукции в целом, не только классических сигарет, является вопрос плавного поднятия цен», — подтвердил депутат.

По его словам, россияне выкуривают «гигантские» объемы табака — более 300 миллиардов классических сигарет в год. Несмотря на это, Россия — одна из стран с самыми низкими ценами на никотинсодержащую продукцию.

«Доступность расширяет рынок потребления, особенно среди тех, кого мы называем пограничными потребителями. То есть те, кто не определились, кому в целом-то и не принципиально. Вопрос повышения цен, в том числе, сработает на них», — объяснил Хамзаев.

Депутат призвал пропагандировать здоровый образ жизни и объяснять людям, чем вредно курение. По его мнению, об этом сказали много, но все равно недостаточно.

«Самый правильный, самый нужный шаг — обязать табачные корпорации раскрывать состав того, что реально содержится в сигаретах. Многие граждане моментально откажутся курить эти химические реагенты, которые продают под видом табака.

Султан Хамзаев призвал заставить эти корпорации платить «налог на здоровье» с прибыли, как в некоторых других странах, а также утвердить унифицированную пачку сигарет — болотного цвета и без маркетинговых уловок.