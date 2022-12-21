Эксклюзив 21 декабря 2022, 18:49 «Организму придется работать как никогда прежде». Новый год — праздник или испытание? 🤕 Заслуженный спасатель Гофштейн предостерег от распития алкоголя на морозе в Новый год РИА «Новости»

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Во время январских каникул россияне чаще обращаются за медицинской помощью по причинам, связанным с алкогольной интоксикацией. К сожалению, человека не всегда удается спасти. По данным Всемирной организации здравоохранения, вообще каждый 20-й случай смерти связан с употреблением спиртного. «360» пообщался с врачами и выяснил, как облегчить нагрузку на организм в Новый год.

Не пить на морозе

Можно избежать передозировки спиртным, отказавшись от него или хотя бы минимизировав количество. Тем не менее людей, которые решают провести новогоднюю ночь трезво, немного: вопрос «Пить или не пить?» в таком случае для большинства скорее риторический.

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«Встреча Нового года, которая сопровождается возлияниями, — традиция. И, похоже, незыблемая. Ее никто не отменит ни под каким соусом», — рассказал «360» Александр Гофштейн, заслуженный спасатель России.

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Особенно опасно пить, находясь долгое время на морозе. Дело в том, что первая реакция организма на алкоголь — расширение сосудов. Далее возникает ложное ощущение: человеку кажется, раз он выпил, значит, согрелся.

РИА «Новости»

«На самом деле за первым приливом тепла следует обратная реакция организма на алкоголь. Наступает спазм сосудов, кровообращение ухудшается. <…> Не пейте до такого состояния, чтобы вы могли замерзнуть на улице. Надежда, что вам кто-то поможет, весьма призрачная. Если нет гарантии, что доберетесь до дома, пока алкоголь не начал негативное действие, не уходите из тепла. Если вы в гостях, лучше попроситесь лечь в коридоре. Но не выходите на мороз!» — предупредил Гофштейн.

Соблюдать меру и не смешивать

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в разговоре с «360» также поделилась рекомендациями: если пить в новогоднюю ночь, то только в умеренных количествах. И постепенно.

«Пить лучше небольшими порциями и хорошо закусывать, особенно крепкие напитки. Блюда должны быть плотными и, желательно, содержать какие-то абсорбенты. Картофель — очень хорошо! Холодец. Заливное», — посоветовала медик.

РИА «Новости»

Смертельная доза 96%-ного этанола колеблется от четырех до 12 граммов на килограмм массы тела, то есть приблизительно 700-1000 миллилитров водки при отсутствии толерантности. Алкогольная кома наступает при концентрации этанола в крови три грамма на литр и более, смерть — при концентрации от пяти-шести граммов на литр крови и выше.

Но, во-первых, все индивидуально. Во-вторых, скорость употребления напрямую влияет на концентрацию, а печени надо успеть выработать особый фермент, отвечающий за переработку спиртного.

Организму нужно сначала рассказать, что ему придется всю ночь работать так, как он, может, год не работал. Его нужно предупредить. Поэтому советую выпить совсем чуть-чуть за несколько часов до самого застолья. Елена Соломатина

Еще один важный момент: нельзя смешивать. Если в планах пить, к примеру, только вино, то и остановитесь на этом, сказала врач. Но если все же хочется попробовать что-то еще, то как минимум нельзя сочетать напитки, произведенные из разного сырья.

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Кроме того, необходимо каждые полчаса выпивать немного воды — лучше с лимоном: он «немного защелачивает», что тоже оказывает позитивный эффект, объяснила Соломатина.

После веселой ночи наступает тяжелое утро

Первого января медик рекомендовала поддержать организм: например, зеленый чай богат антиоксидантами и поддерживает нервную систему. Чтобы восстановить электролитный баланс, помогут напитки из сухофруктов — они содержат калий и магний.

Наутро — рассол квашеной капусты, отвар шиповника, в них много витамина С. Также в любых ферментированных продуктах много янтарной кислоты. Поэтому при похмельном синдроме помогают кефир, простокваша, к тому же там присутствуют лактобактерии. Микробиом после застолий сильно нарушается, что сказывается и на нашем настроении. Елена Соломатина

Конечно, самый эффективный способ профилактики алкогольных отравлений — полный отказ от спиртных напитков. Если соблюсти «сухой закон» не удается, то, помимо вышеперечисленного, есть еще несколько правил:

1. Не приобретайте алкогольные напитки в местах несанкционированной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки специальными акцизными марками, в торговых объектах, не имеющих специальных лицензий, с рук, а также в интернете.

2. Избегайте суррогатов.

3. Не применять спиртосодержащую непищевую продукцию не по ее прямому назначению.