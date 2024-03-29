Здоровье 29 марта 2024, 12:32 Названы лучшие продукты для восполнения нехватки витаминов весной Роспотребнадзор перечислил продукты для восполнения нехватки витаминов весной Flickr

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С наступлением весны многие люди сталкиваются с нехваткой витаминов. Для их восполнения совсем не обязательно бежать в аптеку, достаточно правильного питания полезными продуктами. О том, на что обратить внимание в магазине или на рынке в период межсезонья, проекту Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

На первое место специалист поставила жирную рыбу, к которой отнесла форель, сельдь и скумбрию. В этом продукте большое количество витаминов групп А и D, а также полиненасыщенная жирная кислота омега-3. Полезные вещества укрепляют кости и иммунитет, стабилизируют работу нервно-мышечной и эндокринной систем, кроме того, стабилизируют работу сердца и легких. Омега-3 повышает выносливость и стабилизирует эмоциональное состояние, что особенно важно в период смены времен года. Для готовки рыбу лучше запекать или приготовить на пару.

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Отличным источником витаминов A и Е, обладающих антиоксидантным эффектом, остаются орехи. В пищу употреблять можно все их виды: миндаль, грецкие и кедровые, фундук, фисташки и кешью. Полезные вещества защищают клетки от свободных радикалов, замедляют процессы старения, ненасыщенные жиры сохраняют кожу и волосы здоровыми.

Для поддержки иммунитета важно сохранять здоровой микробиому кишечника. В этом поможет молодая капуста — источник клетчатки. Кроме того, в 100 граммах этого продукта содержится половина суточной нормы аскорбиновой кислоты. Также в свежих листьях есть витамины группы B, спасающие от апатии от стресса, и уникальный витамин U, восстанавливающий слизистую желудка.

К молодой капусте также можно добавить свежую зелень, которая уже появилась на прилавках. Хлорофилл — отличный антиоксидант, снижающий аппетит и влияющий на обмен жиров. Шпинат, укроп, щавель, салатные листья и любая молодая зелень перекрывают суточную потребность человека в витаминах С, К и PP. Также стоить обратить внимание на петрушку — источник фолиевой кислоты, обеспечивающей нормальный сон и хорошее настроение и снижающей риск раковых заболеваний.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина заявила, что в борьбе с бессонницей поможет средиземноморская диета.

Она посоветовала людям, которые столкнулись с проблемами со сном, употреблять в пищу свежие овощи и фрукты, злаковые, бобовые, орехи, оливковое масло, молочные продукты, рыбу и птицу.