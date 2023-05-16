16 мая 2023, 19:17
🍖 Мясная лавка Пандоры. Как избежать опасных покупок на рынках
Эксперт Ковалев: товары на рынках — сомнительный и опасный продукт
Покупка продуктов на стихийных рынках — всегда ящик Пандоры. У одних продавцов может не быть сертификата, который подтверждает качество их товара. Другие безответственно нарушают условия хранения. Впоследствии покупатели обращаются к врачам с симптомами отравления, а у некоторых из-за этого развиваются серьезные заболевания. Какие инфекции могут в себе таить «домашние продукты» и как обезопасить себя от сомнительных покупок на рынке — в материале «360».
Отравление мясом
В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю сообщили о первом в 2023 году случае заболевания трихинеллезом. Такой диагноз поставили семилетнему ребенку, проживающему в Бирилюсском районе.
Заражение произошло после употребления шашлыка из свиного мяса. Его купили на стихийном рынке у неизвестного лица, вероятно, без ветеринарно-санитарной экспертизы.
Последний случай трихинеллеза в Красноярском крае зарегистрировали три года назад у жителя Богучанского района после употребления мяса диких животных.
Трихинеллез — одно из наиболее опасных паразитарных заболеваний. Важнейшее правило его профилактики — приобретать мясо и мясные продукты только в специально отведенных для продажи местах, после ветеринарно-санитарной экспертизы. От человека к человеку трихинеллез не передается.
По мнению генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, мясо, которое продают на рынках, — сомнительный и опасный продукт. Покупателям неизвестно происхождение товара — где растили животное, как забили и в каких условиях потом хранили мясо.
Для сравнения: мясо, которое поступает из промышленной переработки, проходит многократный ветеринарный контроль как со стороны государства, так и со стороны частника.
Юрий Ковалев
Покупка мясной продукции промышленного производства — гарантия избежать заражения серьезными инфекциями, заявил эксперт в беседе с «360».
Кто наиболее подвержен заражению
Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала «360», что в группу риска попадают прежде всего аллергики. Иммунитет у них работает некорректно, поэтому идет неадекватная реакция на присутствие «иногородних» сожителей.
«Дело в том, что нужно тщательно смотреть, что или кто заселился в организм и почему это произошло именно от шашлыка. Все те живые организмы, которые были на слизистой, потом переселяются в мышечную ткань. А это означает уже более серьезные последствия», — подчеркнула Алексеева.
По ее словам, у аллергиков слабая иммунная система, поэтому их организм не справляется с «обработкой различных паразитов», в отличие от человека, не подверженного аллергии.
Врач объяснила, что, например, дети, у которых наблюдают реакцию на раздражающие факторы, болеют до трех или четырех раз в год, в то время как ребенок без аллергии всего один или два.
«У таких людей иммунитет работает неадекватно и некорректно. В организме должным образом не работает механизм защиты соединительных тканей или сосудистой системы. Говорим мы не только о трихинеллезе, а и о других заболеваниях, которые включают в себя самых настоящих паразитов», — отметила врач высшей категории.
Опасность еще и в том, что сразу иногда не получается обнаружить наличие паразитов в организме. Это может замедлить процесс выздоровления и ухудшить ситуацию.
Как не заразиться «мясными» инфекциями
В целях личной профилактики трихинеллеза и других похожих заболеваний Роспотребнадзор рекомендовал:
1. Не употреблять в пищу мясо домашних (свиней) и диких (медведи, кабаны, барсуки) животных, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу на трихинеллез;2. Приобретать мясо и мясные продукты только в специально отведенных для продажи местах, а не на стихийных рынках;
3. Требовать наличие документа, подтверждающего качество и безопасность мясной продукции и проверять, есть ли на мясе клеймо;4. Употреблять в пищу только хорошо проваренное и прожаренное мясо — варить, жарить нужно не менее двух часов мелкими кусками; 5. Не пробовать сырой фарш.
Отравления другими видами рыночной продукции
Мясо — далеко не единственный продукт, который таит в себе много паразитных секретов. Особое внимание при покупке также следует уделять молочке, яйцам и даже овощам.
В Одессе двойняшки из семьи переселенцев из Херсона умерли вследствие отравления неизвестным веществом. Предположительно, оно содержалось в купленных на местном рынке овощах.
Впрочем, отравиться можно где угодно — будь то стихийный рынок, продуктовая ярмарка, кафе или ресторан. Например, в начале мая в Башкирии почти 20 человек обратились с признаками пищевого отравления в больницу. Оказалось, за день до этого все они купили шаурму в одном из киосков в Мелеузе.
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