Здоровье 16 мая 2023, 19:17 🍖 Мясная лавка Пандоры. Как избежать опасных покупок на рынках Эксперт Ковалев: товары на рынках — сомнительный и опасный продукт РИА «Новости»

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Покупка продуктов на стихийных рынках — всегда ящик Пандоры. У одних продавцов может не быть сертификата, который подтверждает качество их товара. Другие безответственно нарушают условия хранения. Впоследствии покупатели обращаются к врачам с симптомами отравления, а у некоторых из-за этого развиваются серьезные заболевания. Какие инфекции могут в себе таить «домашние продукты» и как обезопасить себя от сомнительных покупок на рынке — в материале «360».

Отравление мясом

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю сообщили о первом в 2023 году случае заболевания трихинеллезом. Такой диагноз поставили семилетнему ребенку, проживающему в Бирилюсском районе.

Заражение произошло после употребления шашлыка из свиного мяса. Его купили на стихийном рынке у неизвестного лица, вероятно, без ветеринарно-санитарной экспертизы.

РИА «Новости»

Последний случай трихинеллеза в Красноярском крае зарегистрировали три года назад у жителя Богучанского района после употребления мяса диких животных.

Трихинеллез — одно из наиболее опасных паразитарных заболеваний. Важнейшее правило его профилактики — приобретать мясо и мясные продукты только в специально отведенных для продажи местах, после ветеринарно-санитарной экспертизы. От человека к человеку трихинеллез не передается.

РИА «Новости»

По мнению генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, мясо, которое продают на рынках, — сомнительный и опасный продукт. Покупателям неизвестно происхождение товара — где растили животное, как забили и в каких условиях потом хранили мясо.

Для сравнения: мясо, которое поступает из промышленной переработки, проходит многократный ветеринарный контроль как со стороны государства, так и со стороны частника. Юрий Ковалев

Покупка мясной продукции промышленного производства — гарантия избежать заражения серьезными инфекциями, заявил эксперт в беседе с «360».

Кто наиболее подвержен заражению

Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала «360», что в группу риска попадают прежде всего аллергики. Иммунитет у них работает некорректно, поэтому идет неадекватная реакция на присутствие «иногородних» сожителей.

«Дело в том, что нужно тщательно смотреть, что или кто заселился в организм и почему это произошло именно от шашлыка. Все те живые организмы, которые были на слизистой, потом переселяются в мышечную ткань. А это означает уже более серьезные последствия», — подчеркнула Алексеева.

РИА «Новости»

По ее словам, у аллергиков слабая иммунная система, поэтому их организм не справляется с «обработкой различных паразитов», в отличие от человека, не подверженного аллергии.

Врач объяснила, что, например, дети, у которых наблюдают реакцию на раздражающие факторы, болеют до трех или четырех раз в год, в то время как ребенок без аллергии всего один или два.

«У таких людей иммунитет работает неадекватно и некорректно. В организме должным образом не работает механизм защиты соединительных тканей или сосудистой системы. Говорим мы не только о трихинеллезе, а и о других заболеваниях, которые включают в себя самых настоящих паразитов», — отметила врач высшей категории.

Опасность еще и в том, что сразу иногда не получается обнаружить наличие паразитов в организме. Это может замедлить процесс выздоровления и ухудшить ситуацию.

РИА «Новости»

Как не заразиться «мясными» инфекциями

В целях личной профилактики трихинеллеза и других похожих заболеваний Роспотребнадзор рекомендовал:

1. Не употреблять в пищу мясо домашних (свиней) и диких (медведи, кабаны, барсуки) животных, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу на трихинеллез;

3. Требовать наличие документа, подтверждающего качество и безопасность мясной продукции и проверять, есть ли на мясе клеймо;

РИА «Новости»

Отравления другими видами рыночной продукции

Мясо — далеко не единственный продукт, который таит в себе много паразитных секретов. Особое внимание при покупке также следует уделять молочке, яйцам и даже овощам.

В Одессе двойняшки из семьи переселенцев из Херсона умерли вследствие отравления неизвестным веществом. Предположительно, оно содержалось в купленных на местном рынке овощах.

Впрочем, отравиться можно где угодно — будь то стихийный рынок, продуктовая ярмарка, кафе или ресторан. Например, в начале мая в Башкирии почти 20 человек обратились с признаками пищевого отравления в больницу. Оказалось, за день до этого все они купили шаурму в одном из киосков в Мелеузе.